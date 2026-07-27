Mondial 2026 : dans une lettre aux Français, Mbappé assure avoir "tout mis" malgré l'échec

Kylian Mbappé a pris la parole par écrit ce lundi 27 juillet pour livrer son bilan du Mondial aux Français. Le capitaine des Bleus a fait parvenir son texte à L’Équipe et à de nombreux journaux régionaux plutôt que de s’exprimer devant les caméras.

Une élimination actée en demi-finale

Donnée favorite avant le coup d’envoi, la sélection française n’aura pas dépassé le dernier carré du tournoi, battue 2-0 par l’Espagne, sacrée championne du monde quelques jours plus tard. Le match pour la troisième place, perdu 6-4 face à l’Angleterre, aura tout de même valu à Mbappé le Soulier d’or : avec dix buts inscrits, l’attaquant du Real Madrid devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, dépassant Lionel Messi. C’est dans ce cadre, alors qu’il profite de ses vacances avant de reprendre l’entraînement sous les ordres de José Mourinho, qu’il a choisi cette prise de parole écrite.

Dans sa lettre, il revient sur son sacre individuel avec une certaine amertume : « ç’aurait été tellement mieux avec la coupe en plus« , écrit-il, avant d’ajouter que l’équipe devait « peut-être une plus belle fin » à ses supporters. Il précise ensuite que le collectif a « tout mis » dans cette campagne, quand bien même l’issue ne dépendait pas entièrement de leur volonté.

Un hommage appuyé au collectif et à Deschamps

Mbappé consacre une large partie de son texte à ses coéquipiers, soulignant que son record personnel de buteur doit beaucoup au travail collectif — courses, passes, esprit d’équipe — sans lequel il n’aurait selon lui jamais pu marquer autant. Il évoque également son parcours en sélection : trois Coupes du monde disputées, un sacre en 2018, et la fierté d’avoir porté le brassard de capitaine lors de cette édition 2026, une première pour lui dans la compétition.

La lettre s’adresse aussi directement à Didier Deschamps, dont le successeur, Zinédine Zidane, doit être officiellement nommé dès le lendemain de cette publication à la tête de l’équipe de France. Le texte remercie enfin les supporters ayant suivi les matchs à distance, parfois tard dans la nuit selon les fuseaux horaires, depuis les bars, les domiciles ou les tribunes aux États-Unis, pays hôte du tournoi.

Une initiative rare pour un joueur de ce statut

La démarche tranche avec les habitudes du football français, où les bilans post-compétition passent généralement par des interviews ou des points presse plutôt que par une lettre écrite diffusée simultanément à de multiples rédactions. Mbappé avait déjà eu recours à ce format en 2017 pour ses adieux à l’AS Monaco, puis en 2023 lors d’un courrier adressé au Paris Saint-Germain concernant son avenir contractuel — un précédent qui avait alors suscité une vive réaction du club parisien. Le texte se termine sur une note tournée vers l’avenir, Mbappé assurant que l’aventure collective avec les Bleus « continue » au-delà de cette désillusion.