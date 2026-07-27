L'Occident bat des records : Poutine juge les sanctions contre la Russie inutiles

Les sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux restent sans effet, selon Vladimir Poutine. Le président russe l’a affirmé lundi au Kremlin, lors d’une rencontre avec les députés de la huitième législature de la Douma d’État, arrivée au terme de son mandat.

Devant les parlementaires, le chef de l’État a estimé que les mesures prises depuis 2022 n’avaient pas atteint leurs objectifs. Il a déclaré que l’Occident « bat des records » par le nombre de sanctions adoptées, mais aussi, selon lui, par « leur inutilité ». Ces propos ont été rapportés par les services du Kremlin et les agences de presse russes.

Poutine critique la stratégie des pays occidentaux

Au cours de son intervention, Vladimir Poutine a soutenu que la politique de sanctions ne datait pas du déclenchement du conflit en Ukraine en 2022. Selon lui, la Russie faisait déjà face depuis plusieurs années à des restrictions économiques et à différentes formes de pression exercées par les pays occidentaux.

Le président russe a également affirmé que ces mesures produisaient des effets au-delà des frontières russes. D’après lui, leurs conséquences toucheraient aussi plusieurs États européens ainsi que d’autres pays ayant participé à cette politique de sanctions.

Ces déclarations interviennent alors que les restrictions économiques occidentales contre Moscou se sont multipliées depuis 2022. Les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et plusieurs autres partenaires ont adopté de nombreux trains de sanctions visant des responsables russes, des banques, des entreprises publiques, le secteur énergétique et les exportations de technologies.

Le président russe met en avant les institutions du pays

Face aux députés, Vladimir Poutine a également insisté sur la stabilité des institutions russes. Il a estimé qu’elles reposaient sur des bases souveraines conformes à la Constitution et qu’elles permettaient au pays de faire face aux pressions extérieures.

Le chef du Kremlin a déclaré que cette capacité de résistance s’appuyait aussi sur le soutien de la population. Selon lui, l’État russe resterait en mesure de répondre à toute initiative jugée hostile tout en poursuivant les objectifs qu’il s’est fixés.

La rencontre marquait la fin des travaux de la huitième législature de la Douma, élue en 2021. Les prochaines élections législatives russes sont attendues en septembre 2026 afin de renouveler les 450 sièges de la chambre basse du Parlement.

Rappel

Cette intervention intervient quelques jours après l’annulation du grand défilé naval de la Journée de la Marine à Saint-Pétersbourg. Les autorités russes ont justifié cette décision par des préoccupations de sécurité liées à la menace d’attaques de drones, une mesure inhabituelle pour l’une des principales célébrations militaires du pays.