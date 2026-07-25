Face au pire été de feux depuis 2022, Macron fait la promesse de reconstruire

Emmanuel Macron a promis, dans un message publié ce 25 juillet 2026, que l’État accompagnerait les sinistrés aussi longtemps qu’il le faudra. Le président de la République s’exprimait alors que trois foyers d’incendie ravagent simultanément le territoire français, en Gironde, dans le Var et dans les Pyrénées-Orientales.

Une mobilisation aérienne et militaire inédite

Le chef de l’État a détaillé l’ensemble des moyens déployés : Canadair, Dash, hélicoptères bombardiers d’eau et renforts venus de toute la France. Une nouveauté marque cette campagne de lutte contre les feux : un A400M de l’armée de l’air a été engagé en appui des opérations, une première pour cet avion de transport militaire. Sur le seul front girondin, plus de 1 200 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, rejoints par un millier de gendarmes, policiers et militaires, selon les données recensées sur Wikipédia. Le bilan humain reste lourd : 42 pompiers ont été blessés lors des opérations, dont neuf ont dû être évacués en urgence relative, d’après la préfecture de Gironde.

Huit pays européens répondent à l’appel

Le président français a également remercié la Roumanie, la Croatie, l’Allemagne, le Portugal, la Suède, la Suisse, la République tchèque et la Slovaquie pour leur soutien matériel. Deux Canadair croates, deux Air Tractor portugais ainsi que deux hélicoptères lourds Black Hawk tchèque et slovaque doivent renforcer le dispositif national, avait-il précisé dès le 23 juillet sur le réseau social X. Des pensées ont aussi été adressées à l’Espagne, l’Italie et la Grèce, confrontées aux mêmes flammes cet été.

Un bilan qui dépasse déjà celui de 2022

L’ampleur de la saison actuelle dépasse les précédents records. Plus de 12 500 départs de feu ont été recensés en France depuis janvier, et la surface totale brûlée a déjà franchi celle enregistrée en 2022, année marquée par l’évacuation de 50 000 personnes. Rien qu’en Gironde et dans les Landes, environ 19 000 hectares sont partis en fumée, entraînant l’évacuation de 110 000 personnes en Gironde et 25 000 dans les Landes, selon les autorités locales citées par la presse régionale. L’incendie de Trévillach, dans les Pyrénées-Orientales, a lui parcouru près de 5 000 hectares, ce qui en fait le plus important survenu dans ce département depuis cinquante ans, avec 15 000 personnes évacuées sur 25 communes.

Élus locaux et préfets en première ligne

Dans son message, le président a salué le rôle des maires, des élus locaux et des agents des préfectures, chargés de protéger, accompagner et préparer l’après. Il leur a assuré le soutien indéfectible de la République. Un précédent épisode, en juillet 2022, avait déjà conduit Emmanuel Macron à promettre une reconstruction après ce qui avait alors été qualifié d’un des plus grands incendies de l’histoire française récente — un scénario que l’été 2026 semble désormais dépasser en intensité.