Bénin : il annonce la mort de Talon et Wadagni, la Criet le juge

Une nouvelle audience est fixée au 29 octobre 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans un dossier de harcèlement par le biais d’un système électronique. Un jeune homme, poursuivi pour avoir diffusé en avril 2026 de fausses annonces de décès concernant Patrice Talon et le président Romuald Wadagni, a comparu le jeudi 23 juillet 2026 devant la chambre correctionnelle. Selon les informations rapportées par Libre Express, cette prochaine audience devrait être consacrée aux réquisitions du ministère public.
Des publications diffusées en pleine période électorale
Les poursuites portent sur deux publications mises en ligne à quelques jours d’intervalle. D’après les éléments présentés à l’audience, le prévenu aurait partagé, le 8 avril 2026, une photographie de l’ancien président Patrice Talon accompagnée d’un visuel annonçant son décès.
Le lendemain, il aurait publié une image du président Romuald Wadagni avec un message affirmant que ce dernier serait décédé après avoir absorbé du poison. Les faits se seraient déroulés dans le contexte de l’élection présidentielle de 2026, organisée le 12 avril, quelques jours après ces publications. Ces messages sont à l’origine des poursuites engagées pour harcèlement via Internet et harcèlement par le biais d’un système électronique, selon les faits exposés devant la juridiction.
Les questions du juge et le silence du prévenu
Au cours de l’audience, le président de la formation de jugement a interrogé le jeune homme sur les conséquences que pourrait avoir une fausse annonce de décès. Le magistrat lui a demandé comment il réagirait si quelqu’un annonçait la mort de son propre père alors que celui-ci est vivant, rapporte la même source.
Face aux questions du ministère public, le prévenu serait resté silencieux. Selon le compte rendu d’audience, il n’a apporté aucune réponse aux interrogations qui lui ont été adressées. L’homme a comparu sans être assisté d’un avocat devant la chambre correctionnelle.
Une infraction prévue par le Code du numérique
Au terme des débats, les juges ont décidé de renvoyer l’affaire au 29 octobre 2026 afin de poursuivre l’examen du dossier. Les réquisitions du parquet sont attendues à cette date, selon Libre Express. Au Bénin, le Code du numérique réprime plusieurs formes d’infractions commises au moyen des technologies de l’information. Les dispositions relatives au harcèlement par le biais d’un système électronique ont déjà servi de fondement à plusieurs procédures examinées par la CRIET, juridiction spécialisée créée en 2018 pour connaître des infractions économiques, numériques et des faits assimilés.
7 réflexions au sujet de “Bénin : il annonce la mort de Talon et Wadagni, la Criet le juge”
Le plombier..Arrêtes de nous distraire..
Tu n es pas le seul d ailleurs..
Il n a plus de sys tème judi ciaire..dans ce pays
Ce sont des gens commis..qui sont préoccupés..à gérer leur car rières..leurs privil èges
Batamoussi.juge. et.digne fils du nord..le vrai nord..de notre enfance….est différent
Chez nous..la dig nité..n a pas de prix
Si par mal heur..j’ai une parcelle de pou voir..dans ce pays..heee beh..la première semaine au moins..2 à 3milles personnes..vont disparaître..donneurs d ordre et complices de kim
Le paradoxe est que avec le code du numérique qui est une violation des libertés individuelles dans notre pays , on a créé une sorte de police parallèle sur Internet pour traquer la libre parole des Beninois .
Vous le savez et vous continuez avec vos écrits qui frisent le ridicule .
Talon n’a pas de coeur ; il vous mettra tous en prison sans état d’âme .
J’avoue
Que personne ne s’y trompe. C’est toujours lui qui detient le réel pouvoir au pays.
Il est à la manette et gouverne par procuration . Wadagni est entouré de ses hommes .
Vous n’êtes pas sorti de l’auberge.
Cherchez l’erreur
Encore un autre moyen de gaspiller les ressources de l’état.
Le prévenu s’est présenté sans un avocat ???
Vice de procédure.
Un avocat commis d’office devrait dans ce cas de figure l’assister
Ce qui n’a pas été le cas.
Les magistrats doivent en tirer les leçons et le classement sans suite de ce dossier.
Ce que je crois
Nuance
Le principe fondamental est le droit d’avoir un avocat et non l’obligation d’en avoir un.
Le regard d’un praticien du droit.
Cherchez l’erreur
Les juges le savent mieux que toi au sujet de l’assistance d’un avocat commis d’office donc tu ne leur apprends rien dur tout.
Que ce jeune soit sanctionné cela lui apprendra et servira de leçon aux futurs candidats à ce jeu.