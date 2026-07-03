Gastronomie et insertion professionnelle : « Les Nouveaux Chefs » tirent vers la finale

L’Agence Bénin Tourisme, en partenariat avec la Chambre de commerce européenne (EuroCham) et l’Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement (LuxDev), a présenté le jeudi 2 juillet 2026 à Cotonou le projet « Les Nouveaux Chefs », lors d’une conférence de presse. « Les Nouveaux Chefs » se présentent comme une initiative dédiée à la professionnalisation et à la valorisation des jeunes dans les métiers de la restauration et de l’hôtellerie au Bénin.

Porté par l’Agence béninoise pour le développement du tourisme et EuroCham Bénin, avec l’appui de LuxDev, il ambitionne de renforcer les compétences des apprenants, de favoriser leur insertion professionnelle et de promouvoir le patrimoine culinaire national.



Lors de la conférence de presse, le directeur général de Bénin Tourisme, Sindé Chékété, a souligné l’importance de la gastronomie dans la promotion de la destination Bénin. « La gastronomie participe pleinement au positionnement de la destination Bénin. Lorsque nous parlons du Bénin, un monde de splendeur, cette splendeur doit aussi se retrouver dans l’assiette. À travers ce programme, nous voulons valoriser notre patrimoine culinaire, nos produits locaux et nos savoir-faire, tout en les adaptant aux attentes des clientèles contemporaines », a-t-il déclaré.



Cette édition 2026 succède aux deux premières éditions organisées sous l’appellation « Top Chef EuroCham Bénin » entre 2023 et 2025. Selon les promoteurs, le changement de dénomination marque une nouvelle étape dans l’évolution du programme, avec une approche davantage orientée vers la formation, l’accompagnement et l’insertion professionnelle des jeunes talents.



Le dispositif repose sur un parcours structuré combinant remise à niveau, perfectionnement technique, immersion professionnelle et compétition culinaire. L’objectif est de permettre aux participants de développer leurs compétences techniques, leur créativité, ainsi que les aptitudes comportementales requises dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.



Pour cette édition, 24 candidats issus de 12 centres de formation représentant les 12 départements du Bénin prennent part à l’aventure. Ils sont encadrés par six coachs et professionnels du secteur. À l’issue du parcours, six finalistes seront retenus pour la phase ultime de la compétition.



La directrice adjointe d’EuroCham Bénin, Anne Bénézech, a mis en avant cette dimension nationale du projet. « Cette édition marque un changement d’échelle. Pour la première fois, les douze départements du Bénin sont représentés à travers vingt-quatre jeunes sélectionnés dans des centres de formation publics et privés. Notre ambition est de renforcer leur employabilité en les rapprochant concrètement du monde professionnel », a-t-elle expliqué.



Le programme s’articule autour de trois axes principaux : apprendre, créer et concourir. La phase d’apprentissage vise le renforcement des compétences techniques et professionnelles à travers des formations pratiques, des masterclass et des immersions en entreprise. Le volet consacré à la création encourage l’innovation culinaire, la valorisation des produits locaux et l’expression de l’identité professionnelle des participants. Quant à la compétition, elle doit permettre aux candidats de mettre en pratique les acquis de leur formation au cours d’épreuves destinées à évaluer leur maîtrise technique, leur créativité et leur capacité d’adaptation.



Au-delà de la compétition, le programme entend rapprocher les centres de formation du monde professionnel. Les participants bénéficient ainsi d’expériences d’immersion auprès d’entreprises partenaires afin de mieux appréhender les réalités du secteur et les exigences du marché de l’emploi.



Cette orientation a été saluée par Stefanie Afonso, cheffe de mission diplomatique à l’Ambassade du Luxembourg. « Ce concours traduit concrètement les ambitions du projet de développement du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration que nous soutenons. Il permet de révéler les talents, de renforcer les compétences et de rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise afin de favoriser leur insertion professionnelle », a-t-elle affirmé.



À travers cette initiative, les organisateurs entendent professionnaliser les jeunes talents, renforcer leur employabilité, promouvoir les métiers de la gastronomie auprès des nouvelles générations et valoriser les savoir-faire culinaires béninois. Le programme vise également à encourager l’excellence, l’innovation et la transmission des compétences, tout en contribuant au rayonnement de la gastronomie béninoise et de la destination Bénin.



Lancé officiellement le 12 avril 2026, le programme a déjà franchi plusieurs étapes, notamment une phase de remise à niveau, du 12 au 24 avril et une période d’immersion professionnelle du 1er au 15 juin. Les demi-finales se sont déroulées du 15 au 17 juin. Les binômes finalistes poursuivront leur préparation du 8 au 14 juillet, avant la grande finale prévue le 15 juillet 2026 au Saint George’s Riverside, où un jury d’experts désignera les lauréats de cette édition.