Bénin : en prison, il aurait confié sa boutique de produits psychotropes à son fils

Nouveau coup de filet dans la lutte contre les trafics de stupéfiants dans le Grand Cotonou. Le Commissariat du 13ᵉ arrondissement de Cotonou a mené, le mercredi 1ᵉʳ juillet 2026, une opération ciblée à Godomey Magasin qui a conduit au démantèlement d’un point présumé de vente de produits psychotropes et à l’interpellation de sept personnes. L’information a été rendue publique par la page Facebook officielle de la Police républicaine.

Cette intervention s’inscrit dans la poursuite des opérations de sécurisation engagées par les forces de l’ordre pour lutter contre le trafic et la commercialisation de substances prohibées dans les quartiers identifiés comme sensibles.

Une boutique spécialisée dans la vente de produits prohibés ciblée

Les policiers sont intervenus dans une boutique située à Godomey Magasin, à la suite de renseignements recueillis par les services de sécurité. D’après les informations communiquées par la Police républicaine, le commerce appartiendrait à un individu actuellement détenu. Son exploitation serait désormais assurée par son enfant.

L’opération a permis l’interpellation de sept personnes présentes sur les lieux au moment de l’intervention. Les forces de l’ordre ont ensuite procédé à une fouille approfondie des locaux afin de rechercher d’éventuelles substances illicites et autres éléments utiles à l’enquête.

Les recherches ont abouti à la saisie de plusieurs produits psychotropes prohibés, d’une importante quantité de paquets de cigarettes de différentes marques, de graines de chanvre indien déjà conditionnées ainsi que de divers emballages destinés au conditionnement de ces produits, selon les informations diffusées sur la page Facebook de la Police républicaine.

Les investigations se poursuivent

Les sept personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Elles restent à la disposition des enquêteurs dans l’attente de leur présentation au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou.

L’enquête devra notamment permettre de préciser le rôle de chacune des personnes arrêtées et d’établir les responsabilités dans l’exploitation présumée de ce point de vente. Les investigations pourraient également conduire à identifier d’éventuels fournisseurs ou complices.

Au Bénin, les infractions liées à la détention, à la commercialisation et au trafic de stupéfiants sont réprimées par la législation en vigueur. Les auteurs encourent des poursuites pénales dont la nature varie selon les faits retenus par la justice.

Une pression maintenue contre les réseaux de trafic

Cette opération intervient alors que la Police républicaine multiplie les descentes dans plusieurs quartiers de Cotonou et de ses environs afin de démanteler les lieux de vente de produits psychotropes. Ces interventions visent à réduire les activités des réseaux de distribution de drogues et à renforcer la sécurité des populations.

Les autorités policières rappellent régulièrement que les informations fournies par les citoyens contribuent à l’identification des points de trafic et facilitent les opérations sur le terrain. La page Facebook officielle de la Police républicaine souligne que les actions de contrôle se poursuivront dans les secteurs jugés sensibles afin de lutter contre les trafics illicites.

Les personnes interpellées seront présentées au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou, qui décidera des suites judiciaires à donner à cette affaire après l’exploitation des premiers éléments de l’enquête.