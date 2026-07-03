GTA 6: Jean-Luc Mélenchon s'attaque aux jeux vidéo dématérialisés

À l’approche de l’élection présidentielle française de 2027, Jean-Luc Mélenchon a relancé le débat sur l’avenir des jeux vidéo dématérialisés à travers un message publié sur le réseau social X. Le leader de la France Insoumise s’est appuyé sur deux exemples récents, l’arrivée de certaines éditions de GTA 6 sans disque et l’arrêt annoncé des ventes de jeux PlayStation first-party au format physique à partir de 2028.

Dans son tweet, il s’interroge notamment sur les droits des consommateurs face à une évolution du marché qui transforme progressivement les conditions d’achat et d’utilisation des jeux vidéo. Dans sa publication, l’ancien candidat à la présidentielle estime que les joueurs risquent de perdre plusieurs libertés associées au format physique.

Des inquiétudes autour de la dématérialisation

Il évoque aussi l’impossibilité de revendre un jeu, de le prêter ou encore de le conserver durablement lorsque celui-ci dépend uniquement d’un accès numérique. Il affirme vouloir porter ce sujet dans le débat public à partir de 2027, date à laquelle les prochaines élections présidentielles auront lieu en France.

Cette prise de position intervient alors que le jeu vidéo occupe désormais une place majeure dans l’industrie culturelle mondiale. En effet, on voit en France comme partout ailleurs, l’éclosion et la structuration d’une véritable économie du jeux vidéo et de l’e-sport. Le sujet est donc important !

Quelle est la place du jeu vidéo ?

Au-delà de la dimension politique, la disparition progressive des supports physiques alimente un débat déjà ancien dans le secteur. De nombreux observateurs soulignent que le jeu vidéo est devenu un patrimoine culturel à part entière. Des licences comme GTA ou Red Dead Redemption 2 marquent plusieurs générations de joueurs et posent la question de leur conservation à long terme. Si les serveurs venaient à fermer ou si certaines licences disparaissaient des plateformes de téléchargement, l’accès à ces œuvres pourrait être compromis.

En outre, le disque permet encore aux consommateurs de revendre leurs jeux, de les prêter ou de profiter du marché de l’occasion. La disparition de ce support renforcerait le rôle des boutiques numériques des constructeurs, qui deviendraient quasiment incontournables pour acheter un nouveau titre.

