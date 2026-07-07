IA: le Nigéria ouvre une enquête contre les géants US pour protéger ses médias

Lundi 6 juillet 2026, les autorités nigérianes ont annoncé l’ouverture d’une enquête visant plusieurs grands acteurs du numérique, parmi lesquels Meta, Alphabet, maison mère de Google, X, ainsi que des plateformes spécialisées dans l’intelligence artificielle générative. Cette procédure, rendue publique par la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC), intervient après une pétition déposée par l’Organisation de la presse nigériane (NPO) et une directive du président Bola Tinubu.

Les médias locaux dénoncent des pratiques qui fragiliseraient leur modèle économique et l’utilisation de leurs contenus sans compensation. Si pour beaucoup, l’intelligence artificielle est une véritable révolution technologique, pour d’autres en revanche, les craintes quant à l’avenir sont réelles. C’est actuellement ce qu’il se passe au Nigéria.

Selon les organisations de presse, plusieurs plateformes numériques profiteraient de leur position dominante pour diffuser ou exploiter des contenus journalistiques sans mettre en place de mécanisme de rémunération adapté. Elles accusent également certains services d’intelligence artificielle d’utiliser des articles de presse pour entraîner leurs modèles sans accord commercial préalable. La FCCPC affirme vouloir examiner ces accusations de manière indépendante afin de déterminer si des règles de concurrence ont été enfreintes.

Une enquête sur les pratiques des plateformes

Le régulateur nigérian précise que son objectif est d’établir les faits et de garantir un fonctionnement équitable du marché numérique et ce, aux acteurs locaux comme aux acteurs internationaux. Les investigations porteront notamment sur d’éventuels abus de position dominante, mais aussi sur les relations commerciales entre les plateformes technologiques et les éditeurs de presse.

Les autorités souhaitent déterminer si les pratiques dénoncées ont pu réduire les revenus des médias ou limiter leur capacité à développer leurs activités dans un environnement fortement dominé par les grandes entreprises du numérique et qui pourrait l’être encore plus rien n’est mis en plac epour limiter le champs des possibles.

Cette procédure s’inscrit dans un contexte où le Nigeria a déjà engagé plusieurs actions contre des groupes technologiques internationaux. En 2025, la FCCPC avait infligé une amende de 220 millions de dollars à Meta pour des violations présumées de la législation nationale sur la concurrence et la protection des consommateurs. Le groupe américain a contesté cette décision et la procédure est toujours en cours.

Un débat qui dépasse les frontières du Nigeria

Les interrogations soulevées au Nigeria rejoignent celles exprimées dans d’autres pays. En Afrique du Sud, le régulateur de la concurrence avait estimé que certains algorithmes favorisaient les grands médias internationaux au détriment des titres locaux. Cette affaire avait conduit, en novembre 2025, à un accord évalué à 688 millions de rands, soit environ 40 millions de dollars, entre Google, YouTube et les autorités sud-africaines. En France, le sujet pourrait revenir sur la table, avec l’arrivée des AI Overviews, laissant craindre une chute du trafic des principaux médias, qui pourraient alors se retourner contre les géants du web.