Junior Bongo dit "oui" à Libreville : la cérémonie civile qui a réuni cinq chefs d'État

Le maire de Libreville a célébré, vendredi 24 juillet 2026, l’union civile d’Omar Denis Junior Bongo Ondimba et de Julia Otto Mbongo. Cinq chefs d’État ont assisté à la cérémonie, organisée à la résidence Oyo. Denis Sassou Nguesso, Brice Oligui Nguema et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo figuraient parmi les invités. Félix Tshisekedi et Faustin-Archange Touadéra ont également fait le déplacement, selon plusieurs médias présents sur place. Eugène Mba, maire de la commune, a officié l’union devant les familles et les personnalités réunies.

Une union entre deux lignées présidentielles

Junior Bongo, né le 19 juillet 1994, est le fils cadet de l’ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba, au pouvoir de 1967 à 2009. Sa mère, Édith Lucie Bongo Ondimba, était la fille aînée de Sassou Nguesso, actuel chef de l’État congolais. Ce lien fait de Junior Bongo le petit-fils du président du Congo-Brazzaville.

Julia Otto Mbongo est la fille de l’industriel congolais aujourd’hui décédé, Pierre Otto Mbongo. Le couple avait déjà célébré une première union, de type coutumier, le 28 août 2025 à Ollombo, dans le nord du Congo. La double célébration — coutumière puis civile — reprend un schéma déjà observé dans l’histoire de la famille : le mariage d’Omar Bongo Ondimba avec Édith Sassou Nguesso, parents de Junior, avait suivi un protocole comparable, mêlant tradition congolaise et cérémonie officielle au Gabon.

Un volet populaire avant les noces

Six jours avant la cérémonie civile, le couple avait organisé un festival gratuit baptisé « Le Ngori des Vacances ». L’événement s’est tenu en fin d’après-midi et en soirée, le samedi 18 juillet, sur le site de la Baie des Rois, avec concerts, marché artisanal et animations pour les familles.

Les organisateurs avaient couplé la fête à plusieurs initiatives à caractère social : soins de santé offerts à la population, installation de points d’eau potable dans certains quartiers et remise de vivres à des ménages. Selon des médias locaux, environ 18 000 personnes ont assisté au festival, et 15 000 personnes auraient bénéficié de soins durant la semaine de célébrations.

Un mariage sous protocole diplomatique renforcé

La présence simultanée de cinq chefs d’État à un événement privé reste rare en Afrique centrale. Le déplacement personnel de Sassou Nguesso, arrivé à Libreville dès le jeudi 23 juillet pour un séjour qualifié de « visite de travail » par son entourage, illustre le poids politique attribué à cette union par les deux capitales.

Une seconde phase des célébrations, prévue initialement au Gabon dans la commune de Ngouoni — fief paternel d’Omar Bongo Ondimba — avait été reportée à la demande des autorités gabonaises, qui souhaitaient renforcer les infrastructures d’accueil avant la tenue de cet événement.

Junior Bongo, resté en retrait de la vie politique gabonaise contrairement à son demi-frère Ali Bongo Ondimba, ancien président renversé en 2023, s’est jusqu’ici concentré sur des activités dans le secteur des affaires.