Pride de Berlin : un conducteur fonce dans la foule au Tiergarten, la police lance un appel à témoins

Un véhicule a foncé samedi soir dans la foule rassemblée au Tiergarten, à Berlin, en marge du Christopher Street Day (CSD), faisant un mort et au moins quatorze blessés selon un bilan communiqué par la police locale. L’incident, survenu vers 22h15 à hauteur de la Lennéstraße, a poussé les organisateurs à interrompre immédiatement le rassemblement final prévu devant la porte de Brandebourg. Le véhicule, décrit comme blanc par des témoins, a été abandonné par son conducteur, qui a pris la fuite à pied, selon la police de Berlin.

Une chasse à l’homme mobilisant hélicoptère et drones

Un important dispositif a été déployé pour retrouver le fuyard : un hélicoptère de la police survole le Tiergarten avec des projecteurs de recherche, et des drones ont également été engagés dans les opérations. Un point d’atterrissage d’urgence a même été installé devant le Reichstag pour faciliter l’évacuation des blessés les plus graves. Le maire-gouverneur de Berlin, Kai Wegner, a dénoncé une agression « de la manière la plus brutale » contre un rassemblement jusque-là pacifique, y voyant une attaque visant la société ouverte et libre que représente l’événement. Les organisateurs ont demandé aux participants de quitter les lieux « calmement et dans l’ordre » en direction de la gare centrale, en évitant la colonne de la Victoire et le parc lui-même.