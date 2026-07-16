Le Maroc et la France préparent un accord historique pour relancer leur partenariat

Un nouveau cap diplomatique se dessine entre le Maroc et la France. Réunis jeudi 16 juillet à Rabat à l’occasion de la 15e Réunion de haut niveau maroco-française, les deux gouvernements ont annoncé leur volonté de préparer un « traité d’amitié hors normes », une initiative présentée par le Premier ministre français Sébastien Lecornu comme la prochaine étape du rapprochement entre les deux pays.

Le projet a été évoqué lors de cette réunion coprésidée par Sébastien Lecornu et le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch. Selon le responsable français, la future visite d’État du roi Mohammed VI en France devrait ouvrir la voie à la signature de ce nouvel accord politique, appelé à dépasser le cadre du « Partenariat d’exception renforcé » conclu entre Rabat et Paris.

Un traité destiné à ouvrir une nouvelle phase des relations bilatérales

Au cours de la réunion, Sébastien Lecornu a estimé que les relations entre les deux pays entraient dans une nouvelle étape. « C’est un moment charnière », a-t-il déclaré, en évoquant la perspective d’un traité d’amitié destiné à approfondir la coopération franco-marocaine.

Le Premier ministre français a également rappelé que cette Réunion de haut niveau marquait la relance d’un mécanisme de concertation gouvernementale dont la dernière édition organisée au Maroc remontait à 2017. Il a souligné que les échanges entre les deux exécutifs se sont intensifiés depuis la visite d’État du président Emmanuel Macron au Maroc en octobre 2024, avec une multiplication des déplacements ministériels et des projets communs.

Les discussions portent notamment sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, des enjeux européens ainsi que des questions liées à la stabilité et au développement du continent africain.

Rabat veut accélérer les projets communs

De son côté, Aziz Akhannouch a présenté cette réunion comme un instrument destiné à suivre la mise en œuvre des engagements pris entre les deux pays et à identifier de nouveaux projets de coopération. Le chef du gouvernement marocain a insisté sur la nécessité de transformer les orientations politiques en réalisations concrètes dans plusieurs secteurs stratégiques.

Cette nouvelle dynamique intervient après une évolution majeure des relations bilatérales. En juillet 2024, la France a officiellement apporté son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara, estimant qu’il constituait la seule base permettant d’aboutir à une solution politique. Cette prise de position a marqué un changement important de la diplomatie française sur ce dossier.

Quelques mois plus tard, du 28 au 30 octobre 2024, Emmanuel Macron a effectué une visite d’État au Maroc à l’invitation du roi Mohammed VI. À cette occasion, les deux États ont signé une déclaration instituant un Partenariat d’exception renforcé, destiné à donner une nouvelle impulsion aux relations politiques, économiques et stratégiques entre Rabat et Paris.

La préparation du futur traité d’amitié devrait désormais constituer la prochaine étape officielle de ce rapprochement. Sa conclusion est attendue à l’occasion de la prochaine visite d’État du souverain marocain en France, sans qu’une date n’ait encore été annoncée par les autorités des deux pays.