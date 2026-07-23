Mbappé et Hakimi s'offrent une escapade à Saint-Tropez après leur duel au Mondial 2026

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont été aperçus ces derniers jours à Saint-Tropez, où les deux internationaux profitent d’une pause estivale après la fin de la Coupe du monde 2026. Selon Nice-Matin, les deux joueurs ont passé une partie de leur séjour à la plage privée Casa Amor, l’un des établissements les plus fréquentés du littoral varois.

Cette parenthèse intervient quelques jours après la compétition mondiale. Mbappé, éliminé en demi-finale avec l’équipe de France mais sacré meilleur buteur du tournoi, a choisi de passer quelques jours sur la Côte d’Azur. À ses côtés figurait son ami de longue date Achraf Hakimi, défenseur marocain.

Une amitié qui dépasse les terrains

Les deux joueurs entretiennent une relation étroite depuis leur passage commun au Paris Saint-Germain. Arrivé dans le club parisien à l’été 2021, Hakimi a partagé le vestiaire de Mbappé durant trois saisons, jusqu’au départ de l’attaquant français vers le Real Madrid. Cette période a contribué à renforcer leur proximité, régulièrement évoquée par leurs coéquipiers et relayée par les médias sportifs.

Malgré leurs carrières désormais séparées, leur amitié est restée intacte. Les deux internationaux continuent d’être aperçus ensemble pendant leurs périodes de repos, loin des compétitions. Leur complicité avait d’ailleurs attiré l’attention durant la Coupe du monde 2026, où ils se sont retrouvés adversaires lors du quart de finale opposant la France au Maroc.

Selon Nice-Matin, les deux footballeurs ont choisi Casa Amor pour profiter du soleil tropézien. Le média rapporte qu’ils ont été vus ensemble sur la plage privée avant de poursuivre leur séjour dans la station balnéaire.

Une présence remarquée dans le Var

Avant leur passage à la plage, Mbappé et Hakimi avaient également participé à la fête d’anniversaire organisée par l’influenceur Yomi Denzel dans une villa de Saint-Tropez, rapporte Nice-Matin. Au cours de cette soirée, ils auraient croisé plusieurs personnalités, parmi lesquelles l’acteur Leonardo DiCaprio et l’international norvégien Erling Haaland.

Le quotidien précise aussi que Mbappé effectuait cette escapade sans l’actrice espagnole Ester Exposito, avec laquelle sa relation a été rendue publique pendant la Coupe du monde.

Une relation restée solide après le PSG

L’image des deux joueurs réunis en vacances contraste avec leur affrontement récent sur la scène internationale. Pendant le Mondial 2026, leur duel avait suscité une attention particulière en raison de leur proximité. Après la rencontre, plusieurs images montrant Mbappé réconfortant son ami marocain avaient circulé sur les réseaux sociaux.

Cette relation est aussi le fruit d’une longue expérience commune. Entre 2021 et 2024, les deux hommes ont disputé plusieurs centaines de rencontres sous les couleurs du Paris Saint-Germain, remportant des titres nationaux et développant une complicité qui perdure aujourd’hui malgré leurs parcours dans des clubs différents.

Selon Nice-Matin, cette escapade à Saint-Tropez offre ainsi aux deux joueurs quelques jours de détente avant la reprise de leurs engagements respectifs avec leurs clubs.