Armes à l'Ukraine: Lavrov avertit Rubio et appelle à cesser les livraisons

Réunis à Manille en marge des travaux de l’Asean, Sergueï Lavrov et Marco Rubio ont échangé sur la guerre en Ukraine lors de leur première rencontre depuis septembre 2025. Selon la diplomatie russe, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé, au cours des discussions, que la poursuite des livraisons d’armes américaines à Kiev était « inadmissible », tandis que Washington a indiqué que les deux responsables avaient également évoqué la nécessité de mettre fin au conflit.
Cette réunion constitue la première entre les deux responsables depuis septembre 2025. Aucun des deux ministres n’a fait de déclaration devant la presse avant ou après les discussions.
La Russie réaffirme sa position sur le conflit
Selon le département d’État américain, les échanges ont porté sur les relations entre Washington et Moscou ainsi que sur la nécessité de mettre fin à la guerre en Ukraine. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères affirme que Sergueï Lavrov a insisté sur l’arrêt des livraisons d’armes occidentales à Kiev et a dénoncé la politique de plusieurs pays européens, accusés de chercher à infliger une « défaite stratégique » à la Russie.
Toujours selon la diplomatie russe, le ministre a réaffirmé que son pays demeurait « prêt à un règlement politico-diplomatique » du conflit. Aucune annonce concrète n’a toutefois été faite à l’issue de la rencontre.
Cet entretien est intervenu quelques heures après une réunion entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des représentants américains. Le dirigeant ukrainien a indiqué que cette rencontre visait à relancer les efforts diplomatiques autour du conflit.
Des négociations toujours bloquées
Les discussions destinées à parvenir à un cessez-le-feu ou à un accord de paix restent dans l’impasse. Pendant que l’attention internationale se concentre aussi sur les crises au Moyen-Orient, Moscou continue de défendre ses exigences territoriales, tandis que Washington maintient une ligne de soutien à l’Ukraine tout en cherchant à préserver le dialogue avec la Russie.
Les États-Unis figurent parmi les principaux fournisseurs d’aide militaire à l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe. Cette assistance comprend des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés, des munitions et d’autres équipements militaires fournis dans le cadre de plusieurs programmes d’assistance.
Un conflit déclenché en 2022
La Russie a lancé son offensive militaire à grande échelle contre l’Ukraine le 24 février 2022. Depuis, le conflit a provoqué des milliers de victimes et le déplacement de millions de personnes, selon les organisations internationales.
Moscou revendique également l’annexion de plusieurs régions ukrainiennes — Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia — après avoir annexé la Crimée en 2014. Ces revendications territoriales ne sont pas reconnues par la majorité de la communauté internationale.
Plus de quatre ans après le début de l’invasion, aucun règlement politique durable n’a encore été trouvé, malgré plusieurs cycles de discussions et diverses tentatives de médiation internationale.
7 réflexions au sujet de “Armes à l'Ukraine: Lavrov avertit Rubio et appelle à cesser les livraisons”
En tout cas chez Putin en ce moment, ce n’est pas la grande forme.
Il est entrain de manquer d’air!
Zelensky est dans la mouise, il a besoin que quelque chose se passe avant l’hiver.
Rubio a pris la température. Il est mal tombé, les Russes commencent à durcir le ton.
Poutine est dans une mouise totale, je ne dis pas que la position de Zelenskyi est confortable, mais la Russie est aux abois
Si tu regardes BFM et LCI, peut-être. Si tu t’informais ailleurs que chez les merdias propagandistes otaniens, tu saurais que l’Ukraine ne passera pas l’hiver, toutes les infrastructures énergétiques seront détruites, Odessa est hors service et Zelensky vient de virer son gouvernemnt ET son chef d’état major. Il vient ENCORE de demander une réunion extraordinaire à l’ONU au motif que « les Russes sont pas GENTILS ». 🙂
Les prévisions pour la Russie sont bonnes. D’autant que le prix du pétrole va encore augmenter
Les Russes ont totalement bloqué les ports de la mer Noire.
Les armes et munitions qui passaient par le « couloir céréalier » n’arrivent plus !
Les Ricains sont en panique, ce qui veut dire que Trump va faire n’importe quoi. Encore plus que comme dabe
Ce qui énerve les journalistes ricains, c’est que les Russes « aident* les Iraniens à « tuer des ricains » au Moyen Orient.
Ils sont gonflés : des dizaines de milliers de Russes ont été tués par des tirs de missiles « made in USA » programmés et pilotés par des satellites et des contractants US.
« Les discussions destinées à parvenir à un cessez-le-feu ou à un accord de paix restent dans l’impasse »
PAS DU TOUT ! Les USA cherchent désespérément à obtenir un cessez-le-feu, certainement pas un accord de paix. Les ukrops sont à l’os, ils ont besoin de souffler et de se réorganiser. L’OTAN a besoin de temps pour réarmer l’Ukraine pour qu’elle puisse à nouveau être utilisée comme bélier contre la Russie.
Les Russes ne sont pas disposés à leur faire ce cadeau. Au contraire, ils tentent de faire comprendre que la cobelligérance des USA et de l’Europe commence à bien faire et qu’une grosse « mise-au-point » n’est pas à exclure à brève échéance. Malheureusement pour les Russes, les dirigeants oxydentaux ne sont pas des flèches. Ils comprendont quand il sera trop tard