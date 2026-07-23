Armes à l'Ukraine: Lavrov avertit Rubio et appelle à cesser les livraisons

Réunis à Manille en marge des travaux de l’Asean, Sergueï Lavrov et Marco Rubio ont échangé sur la guerre en Ukraine lors de leur première rencontre depuis septembre 2025. Selon la diplomatie russe, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé, au cours des discussions, que la poursuite des livraisons d’armes américaines à Kiev était « inadmissible », tandis que Washington a indiqué que les deux responsables avaient également évoqué la nécessité de mettre fin au conflit.

Cette réunion constitue la première entre les deux responsables depuis septembre 2025. Aucun des deux ministres n’a fait de déclaration devant la presse avant ou après les discussions.

La Russie réaffirme sa position sur le conflit

Selon le département d’État américain, les échanges ont porté sur les relations entre Washington et Moscou ainsi que sur la nécessité de mettre fin à la guerre en Ukraine. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères affirme que Sergueï Lavrov a insisté sur l’arrêt des livraisons d’armes occidentales à Kiev et a dénoncé la politique de plusieurs pays européens, accusés de chercher à infliger une « défaite stratégique » à la Russie.

Toujours selon la diplomatie russe, le ministre a réaffirmé que son pays demeurait « prêt à un règlement politico-diplomatique » du conflit. Aucune annonce concrète n’a toutefois été faite à l’issue de la rencontre.

Cet entretien est intervenu quelques heures après une réunion entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des représentants américains. Le dirigeant ukrainien a indiqué que cette rencontre visait à relancer les efforts diplomatiques autour du conflit.

Des négociations toujours bloquées

Les discussions destinées à parvenir à un cessez-le-feu ou à un accord de paix restent dans l’impasse. Pendant que l’attention internationale se concentre aussi sur les crises au Moyen-Orient, Moscou continue de défendre ses exigences territoriales, tandis que Washington maintient une ligne de soutien à l’Ukraine tout en cherchant à préserver le dialogue avec la Russie.

Les États-Unis figurent parmi les principaux fournisseurs d’aide militaire à l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe. Cette assistance comprend des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés, des munitions et d’autres équipements militaires fournis dans le cadre de plusieurs programmes d’assistance.

Un conflit déclenché en 2022

La Russie a lancé son offensive militaire à grande échelle contre l’Ukraine le 24 février 2022. Depuis, le conflit a provoqué des milliers de victimes et le déplacement de millions de personnes, selon les organisations internationales.

Moscou revendique également l’annexion de plusieurs régions ukrainiennes — Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia — après avoir annexé la Crimée en 2014. Ces revendications territoriales ne sont pas reconnues par la majorité de la communauté internationale.

Plus de quatre ans après le début de l’invasion, aucun règlement politique durable n’a encore été trouvé, malgré plusieurs cycles de discussions et diverses tentatives de médiation internationale.