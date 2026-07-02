Mondial 2026 : le Portugal élimine la Croatie et affrontera l'Espagne en 8es de finale

Une tête rageuse à la 94e minute a suffi à faire chavirer le Toronto Stadium. Le Portugal s’est arraché face à la Croatie (2-1) ce vendredi 3 juillet, lors des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, au terme d’une rencontre à suspense qui a longtemps semblé échapper à la Seleção.

Une première période stérile, un piège croate qui se referme

Dominateurs mais brouillons, les Portugais ont géré 61% de possession de balle sans parvenir à concrétiser leur emprise sur le jeu. Rafael Leão a buté sur la barre transversale et Rúben Dias a écopé d’un carton jaune dès la 17e minute, symbole d’une entame nerveuse. La Croatie, plus pragmatique, a fait mal en contre : Ivan Perišić, servi par Josip Stanišić, a ouvert le score (53e), sanctionnant une défense portugaise prise à revers après la pause.

Roberto Martínez a alors bousculé son onze avec un quadruple changement dès la 62e minute, faisant entrer Bernardo Silva, Francisco Conceição, Nélson Semedo et Gonçalo Ramos. Un but refusé pour hors-jeu à Cristiano Ronaldo a d’abord douché les espoirs lusitaniens, avant que le quintuple Ballon d’Or n’égalise sur penalty (68e), après une faute croate sur Renato Veiga dans la surface. Ce but a porté à 11 le nombre de réalisations de Ronaldo en Coupe du Monde, consolidant sa place devant Eusébio comme meilleur buteur portugais de l’histoire du tournoi. À 41 ans, le capitaine lusitanien reste le seul joueur à avoir marqué dans six éditions différentes de la compétition, devançant Lionel Messi sur ce registre précis. De plus, ce penalty constitue le tout premier but de sa carrière en phase à élimination directe de Coupe du Monde, tout en faisant de lui le seul joueur à disputer et marquer dans un match à couperet passé cet âge.

La fin de match a tourné au chaos : Mateo Kovačić a manqué l’occasion de redonner l’avantage aux Vatreni, avant que Gonçalo Ramos, tout juste entré, ne place une tête décisive sur un centre de Leão au bout du temps additionnel (90e+4). Un but croate signé Gvardiol en toute fin de partie a un temps semblé égaliser, avant d’être invalidé, laissant le score final à 2-1 en faveur du Portugal.

Deux parcours de groupe contrastés avant le choc de Toronto

Le Portugal avait terminé deuxième de son groupe K, avec un nul concédé d’entrée face à la RD Congo (1-1), une victoire large contre l’Ouzbékistan (5-0) portée par un doublé de Cristiano Ronaldo, puis un nouveau match nul, décisif cette fois, face à la Colombie (0-0), qui a validé la première place des Cafeteros aux dépens de la Seleção. Un bilan de cinq points jugé mitigé par une partie de la presse portugaise au regard du talent de l’effectif, la sélection ayant peiné à afficher la même fluidité offensive qu’espéré en dehors de son festival offensif contre les Ouzbeks.

La Croatie, elle, avait bouclé sa phase de groupes à la deuxième place du groupe L, derrière l’Angleterre, avec une défaite concédée face aux Three Lions (2-4) et deux victoires contre le Panama (1-0) et le Ghana (2-1). Portée par l’expérience de Luka Modrić, 40 ans, et de Perišić, 37 ans, la sélection de Zlatko Dalić entamait ces 16es de finale forte de son statut de finaliste 2018 et de troisième place obtenue au Qatar en 2022.

Ce duel entre deux nations habituées aux joutes tardives du Mondial a confirmé la réputation des Croates comme adversaires coriaces en phase à élimination directe, avant de céder face à la lucidité tactique de Martínez dans le money-time.

L’Espagne attend à Dallas

Qualifié au bout du suspense, le Portugal affrontera l’Espagne, vainqueur de l’Autriche lors du tour précédent, en 8es de finale à Dallas le 6 juillet prochain. Un choc entre deux prétendants majeurs au titre, dont l’issue conditionnera l’accès aux quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026.