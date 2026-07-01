Bepc 2026 au Bénin : Voici comment consulter les résultats ce vendredi

L’attente touche à sa fin pour plus de 130 000 candidats au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) au Bénin. Les résultats de la session de juin 2026 seront proclamés le vendredi 3 juillet, à l’issue des dernières opérations de délibération et de secrétariat. Les candidats pourront consulter leur statut en ligne sur la plateforme gouvernementale dédiée aux examens nationaux.

Après plusieurs semaines consacrées à la correction des copies et aux travaux de traitement des résultats, les opérations entrent dans leur phase finale. La publication des résultats marquera la fin du processus engagé depuis les épreuves écrites organisées du 8 au 10 juin sur l’ensemble du territoire national.

Plus de 130 000 candidats concernés

Pour cette session, plus de 130 000 élèves ont pris part à l’examen. Les statistiques officielles font état de 130 253 candidats, répartis entre 64 317 filles et 65 936 garçons. L’effectif comprend également 61 candidats en situation de handicap, dont 21 filles et 40 garçons. Comme les années précédentes, les épreuves se sont déroulées simultanément dans les différents centres d’examen ouverts à travers le pays.

La publication des résultats permettra aux candidats admissibles de préparer la suite du calendrier officiel, notamment les épreuves orales et sportives prévues après les délibérations, conformément à l’organisation du BEPC.

Comment consulter son résultat en ligne ?

Au Bénin, la consultation des résultats s’effectue via la plateforme gouvernementale eRÉSULTATS, accessible depuis un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur connecté à internet.

La procédure est simple :

accéder au portail officiel des examens à l’adresse eresultats.bj/examens ;

; sélectionner l’examen BEPC 2026 dans la liste des examens disponibles ;

dans la liste des examens disponibles ; renseigner le numéro de table du candidat, ainsi que les informations complémentaires éventuellement demandées ;

lancer la recherche afin d’afficher le résultat.

Une fois la requête validée, la plateforme indique l’identité du candidat ainsi que son statut, notamment s’il est déclaré admis ou non.

Les candidats sont invités à vérifier soigneusement le numéro de table saisi afin d’éviter toute erreur lors de la consultation.

Les admissibles attendus pour la suite des épreuves

Le Brevet d’études du premier cycle constitue l’examen national qui sanctionne la fin des études au premier cycle de l’enseignement secondaire. Son obtention ouvre l’accès aux classes de second cycle dans les lycées et collèges.

Après la proclamation des résultats du vendredi 3 juillet, les candidats déclarés admissibles poursuivront le calendrier établi par les autorités éducatives avec les épreuves complémentaires prévues avant la publication des résultats définitifs de la session 2026.