Bénin : liste des personnalités nommées pour siéger au Sénat

Quatorze noms viennent compléter la liste des membres de droit de la nouvelle chambre haute du Bénin. Réuni ce mercredi 1er juillet 2026, le Conseil des ministres a procédé aux nominations des personnalités appelées à siéger au Sénat, aux côtés des anciens chefs d’État Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon, ainsi que des anciens présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle.
Cette étape fait suite à la création de l’institution lors de la révision constitutionnelle adoptée dans la nuit du 14 au 15 novembre 2025, promulguée le 17 décembre 2025 sous la référence loi n°2025-20. Le texte avait fait basculer le pays vers un régime parlementaire bicaméral, en dotant l’Assemblée nationale d’une chambre haute chargée, selon les termes de la loi, de réguler la vie politique et de veiller à l’unité nationale, à la sécurité publique et à la paix. La nomination intervient sous la présidence de Romuald Wadagni, élu à la tête du pays le 12 avril 2026 et entré en fonction en tant que successeur de Patrice Talon, désormais lui-même sénateur de droit.
Trois catégories de sénateurs désignés
La liste rendue publique distingue trois groupes de personnalités nommées, en complément des membres de droit. Au titre de l’Assemblée nationale figurent Adidjatou Mathys, Abraham Zinzindohoué, Sacca Lafia — qui présidait jusqu’ici la Commission électorale nationale autonome — et Charles Toko.
Le président de la République a par ailleurs désigné cinq personnalités de haut rang : Ousmane Batoko, Raïmi Amadou, Paul Hounkpè, Emmanuel Tiando et Pascal Irénée Koupaki. Cette liste rassemble d’anciens hauts responsables de l’État. L’autre part du contingent nommé revenant au président de l’Assemblée nationale.
Un troisième groupe rassemble d’anciens responsables des forces de défense et de sécurité, nommés eux aussi par le chef de l’État : Alassane Seidou, Fortunet Alain Nouatin, l’intendant général de brigade Robert Gbian, le général de brigade aérienne Taffa Adam et le capitaine de vaisseau major Albert Ezin Badou.
Sénat du Bénin — Liste des membres
Membres de droit
Anciens présidents de la République :
- Nicéphore Soglo
- Boni Yayi
- Patrice Talon
Anciens présidents de l’Assemblée nationale
- Adrien Houngbédji
- Bruno Amoussou
- Idji Kolawolé
- Mathurin Nago
Anciens présidents de la Cour constitutionnelle
- Théodore Holo
- Robert Dossou
- Amouda Issifou
- Élisabeth Pognon
Personnalités désignées au titre de l’Assemblée nationale
- Adidjatou Mathys
- Abraham Zinzindohoué
- Sacca Lafia
- Charles Toko
Personnalités de haut rang désignées par le Président de la République
- Ousmane Batoko
- Raïmi Amadou
- Paul Hounkpè
- Emmanuel Tiando
- Pascal Irénée Koupaki
Personnalités désignées par le Président de la République, issues du commandement des Forces de Défense et de Sécurité
Capitaine de vaisseau major Albert Ezin Badou
Alassane Seidou
Fortunet Alain Nouatin
Intendant général de brigade Robert Gbian
Général de brigade aérienne Taffa Adam
7 réflexions au sujet de “Bénin : liste des personnalités nommées pour siéger au Sénat”
Les sangsues de la république..les traites..les faire valoir..sont à l honneur
C’est l heure de la récolte..des récompenses..politiques..
En tout cas..il va falloir une vraie rupture..hélas le natimba a raté son coup..sinon on serait déjà à un autre niveau de construction de notre pays
Un organe qui détient le pouvoir législatif, ne peut pas avoir pour membre des personnalités désignées, et pour la plus part, des personnalités bien connues de la scène politique béninoise appartement à une obédience politique bien connue qui n’ont aucune légitimité, à part d’être des hommes de main.
Nous assistons à un déni de démocratique digne des dictatures.
Il est vrai que le régime de la rupture a détricoté le modèle démocratique béninois issu de la conférence nationale, et sans aucune concertation concertation a imposé une forme de modèle qui ne vise qu’à maintenir l’hégémonie d’un clan et d’un homme sur la vie politique et économique du Bénin.
Nous appelons à la résistance pour le retour à l’expression du peuple souverain dans le libre choix de ses dirigeants et de la forme des institutions devant lui permettre de s’exprimer à travers des représentants légitimes qui ont la confiance du peuple.
Pas des représentants désignés par un système.
Lire: déni de démocratie.
Mi djaman. ; eh oui.
La majorité silencieuse observe dans une indifférence totale
Je passais
Si tous ceux-là qui ont voulu démontrer leur intégrité jusqu’ici (les Robert Dossou, Theodore Holo, Yayi Boni et Nicéphore Soglo) s’en vont effectivement siéger dans ce Sénat créé par Talon qui va assurer la présidence, alors tout est clair. Ils se sont entendus et ont vendu le pays pour leurs intérêts personnels au détriment de l’intérêt général. Un pays comme le Bénin qui vit sous la perfusion des donateurs et des dettes n’a pas besoin d’un Sénat pour exister. Il n’y a pas de production signifiante et pas d’industrialisation dans le pays. C’est engagé les populations pour que ce groupuscule de gens vive au-dessus des moyens du pays avec le résultat des dettes à ne plus en finir pour les générations et les générations. Ce n’est pas ce qui doit être fait, lorsqu’on a le souci du développement du pays. Mesdames et Messieurs ayez pitié de ce peuple éprouvé.
Dans un pays où 95% de nos compatriotes ont du mal à s’assurer un repas au quotidien.
Un caste sous la houlette de Patrice Talon s’est accaparé de ce pays depuis 10 ans.
Le peuple de ce pays n’est pas un peuple de mouton 🐑 hala hala.
Prions pour que Dieu preserve ce pays du mal.
Amen 👏
Lire : une caste