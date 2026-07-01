Bénin : liste des personnalités nommées pour siéger au Sénat

Quatorze noms viennent compléter la liste des membres de droit de la nouvelle chambre haute du Bénin. Réuni ce mercredi 1er juillet 2026, le Conseil des ministres a procédé aux nominations des personnalités appelées à siéger au Sénat, aux côtés des anciens chefs d’État Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon, ainsi que des anciens présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle.

Cette étape fait suite à la création de l’institution lors de la révision constitutionnelle adoptée dans la nuit du 14 au 15 novembre 2025, promulguée le 17 décembre 2025 sous la référence loi n°2025-20. Le texte avait fait basculer le pays vers un régime parlementaire bicaméral, en dotant l’Assemblée nationale d’une chambre haute chargée, selon les termes de la loi, de réguler la vie politique et de veiller à l’unité nationale, à la sécurité publique et à la paix. La nomination intervient sous la présidence de Romuald Wadagni, élu à la tête du pays le 12 avril 2026 et entré en fonction en tant que successeur de Patrice Talon, désormais lui-même sénateur de droit.

Trois catégories de sénateurs désignés

La liste rendue publique distingue trois groupes de personnalités nommées, en complément des membres de droit. Au titre de l’Assemblée nationale figurent Adidjatou Mathys, Abraham Zinzindohoué, Sacca Lafia — qui présidait jusqu’ici la Commission électorale nationale autonome — et Charles Toko.

Le président de la République a par ailleurs désigné cinq personnalités de haut rang : Ousmane Batoko, Raïmi Amadou, Paul Hounkpè, Emmanuel Tiando et Pascal Irénée Koupaki. Cette liste rassemble d’anciens hauts responsables de l’État. L’autre part du contingent nommé revenant au président de l’Assemblée nationale.

Un troisième groupe rassemble d’anciens responsables des forces de défense et de sécurité, nommés eux aussi par le chef de l’État : Alassane Seidou, Fortunet Alain Nouatin, l’intendant général de brigade Robert Gbian, le général de brigade aérienne Taffa Adam et le capitaine de vaisseau major Albert Ezin Badou.

Sénat du Bénin — Liste des membres

Membres de droit

Anciens présidents de la République :

Nicéphore Soglo

Boni Yayi

Patrice Talon

Anciens présidents de l’Assemblée nationale

Adrien Houngbédji

Bruno Amoussou

Idji Kolawolé

Mathurin Nago

Anciens présidents de la Cour constitutionnelle

Théodore Holo

Robert Dossou

Amouda Issifou

Élisabeth Pognon

Personnalités désignées au titre de l’Assemblée nationale

Adidjatou Mathys

Abraham Zinzindohoué

Sacca Lafia

Charles Toko

Personnalités de haut rang désignées par le Président de la République

Ousmane Batoko

Raïmi Amadou

Paul Hounkpè

Emmanuel Tiando

Pascal Irénée Koupaki

Personnalités désignées par le Président de la République, issues du commandement des Forces de Défense et de Sécurité

Capitaine de vaisseau major Albert Ezin Badou

Alassane Seidou

Fortunet Alain Nouatin

Intendant général de brigade Robert Gbian

Général de brigade aérienne Taffa Adam