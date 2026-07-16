Mondial 2026 : Lionel Messi dédie la qualification argentine aux « gens sans emploi »

Lionel Messi a associé la qualification de l’Argentine pour la finale du Mondial aux difficultés économiques traversées par une partie de la population argentine. Le capitaine de l’Albiceleste, auteur de deux passes décisives lors du succès 2-1 contre l’Angleterre mercredi à Atlanta, a livré ce message avant de rejoindre le bus de la sélection.

Un message centré sur les difficultés du quotidien

Il y a des gens sans emploi, des gens qui peinent à joindre les deux bouts, qui se battent au quotidien, a déclaré Messi, cité par FootMercato. Le joueur du Inter Miami a estimé que la compétition permettait au peuple argentin d’oublier, ne serait-ce qu’un instant, toutes les difficultés que l’on rencontre. Il a ajouté que son équipe était fière de pouvoir offrir cette parenthèse de joie.

Ces propos font écho à d’autres déclarations tenues après la rencontre, où Messi avait insisté sur l’importance symbolique de la victoire pour son pays, évoquant une rivalité historique avec les Anglais qui dépasse le simple cadre sportif.

Une qualification arrachée en fin de match

Menée 1-0 jusqu’à la 85e minute, l’Argentine a renversé la rencontre grâce à un but d’Enzo Fernández, puis à celui de Lautaro Martínez dans le temps additionnel, sur deux centres de Messi. L’attaquant anglais Anthony Gordon avait ouvert le score à la 55e minute pour des Anglais qui semblaient tenir leur qualification. Le sélectionneur Lionel Scaloni a salué la capacité de son groupe à continuer de le surprendre, tout en reconnaissant la difficulté de l’échéance à venir.

Les champions du monde en titre défendront leur couronne dimanche à East Rutherford, dans le New Jersey, face à l’Espagne, tombeuse de la France en demi-finale. Une victoire permettrait à l’Argentine de réaliser un doublé Mondial consécutif, exploit qu’aucune sélection n’a réussi depuis le Brésil de 1962.

## Un contexte social qui dépasse le terrain

Le message de Messi intervient alors que l’Argentine traverse depuis plusieurs années une crise économique marquée par une inflation élevée et une hausse du chômage, un contexte régulièrement évoqué par les joueurs de la sélection lors des grandes compétitions. Cette dimension n’est pas nouvelle dans le discours du capitaine argentin : lors du sacre de 2022 au Qatar, plusieurs joueurs de l’*Albiceleste* avaient déjà dédié leur titre à la population, dans un pays alors confronté à une inflation dépassant les 90 %.

L’hymne officieux des supporters argentins pour cette édition 2026, *La Cuarta Estrella*, entretient lui aussi ce lien entre football et identité nationale, en référence à la rivalité historique avec le Royaume-Uni autour des Malouines. Cette dimension symbolique alimente l’attente entourant la finale de dimanche, où l’Argentine tentera de conserver son titre mondial face à une équipe d’Espagne qui n’a plus soulevé le trophée depuis 2010.