Cotonou adopte son plan stratégique 2026-2033 pour « changer d'échelle »

Sept ans pour transformer la capitale économique du Bénin : le Conseil communal de Cotonou a adopté, ce vendredi 26 juin 2026, son document stratégique de mandature. Réuni en session extraordinaire sous la présidence effective du maire Luc Gnacadja, l’organe délibérant a examiné puis validé par acclamation le plan « Cotonou 2026-2033 : changer d’échelle ».

Le document constitue, selon la municipalité, le produit phare des cent premiers jours du mandat en cours. Il fixe une ambition déclinée en sept leviers stratégiques, censés guider l’action communale jusqu’en 2033 autour de cinq axes : faire de Cotonou une métropole verte, résiliente, productive, inclusive et bien gouvernée, réconciliée avec son territoire.

Gnacadja, architecte et urbaniste de formation, a occupé par le passé des fonctions internationales liées à l’environnement et à la lutte contre la désertification, notamment au sein d’instances onusiennes. Élu à la tête de la mairie le 21 février 2026 à l’issue de l’installation du nouveau conseil municipal, il s’appuie sur ce profil technocratique pour porter un projet présenté comme une rupture de méthode autant que de calendrier.

Une adoption par acclamation des élus communaux

Les conseillers réunis dans la salle ont réservé un accueil enthousiaste au document, débouchant sur une adoption par acclamation plutôt que par vote formel. Cette unanimité de façade intervient dans un conseil municipal composé de 49 élus, où l’Union Progressiste le Renouveau détient la majorité face au Bloc Républicain, deux camps ayant par ailleurs négocié en amont un accord de gouvernance collégiale pour la répartition des postes exécutifs locaux.

Une feuille de route déjà amorcée dans l’administration

Le plan stratégique ne se limite pas aux grands projets d’infrastructure. Il prolonge une réforme administrative engagée dès le mois de mai par le maire, qui avait remis des lettres de mission à ses directeurs techniques et à son secrétariat exécutif pour instaurer une culture de résultats au sein des services municipaux. « C’est aussi transformer profondément notre manière de gouverner, de piloter l’action publique et de servir les citoyens », avait alors expliqué l’édile, posant les bases de ce que le document stratégique vient désormais formaliser à l’échelle de tout le mandat.

Validation de ce vendredi marque ainsi moins un point de départ qu’une étape de structuration : sept leviers retenus doivent désormais être déclinés en projets opérationnels, dont calendrier de mise en œuvre n’a pas encore été communiqué par mairie.