Mondial 2026 : menée 2-0, l'Argentine renverse l'Égypte 3-2 et file en quarts de finale

Menée 2-0 jusqu’à la 78e minute, l’Argentine a livré l’une des remontées les plus spectaculaires du Mondial 2026, s’imposant finalement 3-2 face à l’Égypte en 8es de finale, mardi 7 juillet au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Les buts de Cristian Romero, Lionel Messi et Enzo Fernández ont renversé la rencontre en une quinzaine de minutes, qualifiant l’Albiceleste pour les quarts de finale.

Un scénario à rebondissements

L’Égypte avait pourtant frappé la première par l’intermédiaire de Yasser Ibrahim, auteur d’une tête décisive à la 15e minute sur un centre de Marawan Attia. Messi, sur penalty accordé après une faute sur Nicolás Tagliafico, avait alors manqué l’occasion d’égaliser dès la 21e minute, sa frappe étant repoussée par le gardien Mostafa Shobeir.

Les Pharaons ont doublé la mise en seconde période par Mahmoud Ziko, lancé par Mohamed Salah sur une contre-attaque rapide. Un premier but de Ziko avait auparavant été refusé par l’arbitrage vidéo, pour une faute d’Attia sur Lisandro Martínez en amont de l’action.

La remontée argentine

L’Argentine a réagi par Romero, qui a réduit l’écart d’une tête sur un centre de Messi. Le capitaine argentin a lui-même égalisé d’une reprise de volée puissante, avant qu’Enzo Fernández, servi par Lautaro Martínez entré en cours de match, ne signe le but de la victoire sur une contre-attaque.

Cette qualification permet à l’Argentine, tenante du titre depuis 2022, de poursuivre sa défense de couronne après avoir déjà connu des frayeurs au tour précédent face au Cap-Vert, s’imposant 3-2 après prolongation. L’Égypte, de son côté, quitte la compétition après avoir atteint pour la première fois de son histoire les 8es de finale du Mondial.

L’Argentine affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre la Suisse et la Colombie.