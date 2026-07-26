Mbappé-Macron 2022 : l'ex-conseiller sport dévoile le vrai responsable de la scène polémique

La séquence controversée entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé après la finale du Mondial 2022 n’aurait jamais dû se produire selon le protocole prévu par la FIFA. C’est ce qu’a révélé Cyril Mourin, ancien conseiller sport à l’Élysée, dans une interview accordée à France 5 et relayée par le10sport.com le 10 juin dernier.

Un déplacement piloté par la FIFA

Selon Mourin, le président français ne s’est pas rendu de sa propre initiative au bord de la pelouse du stade Lusail. La responsabilité reviendrait à l’organisation du Mondial elle-même, qui aurait acheminé le chef de l’État vers une zone dédiée à la remise des récompenses, où les joueurs devaient ensuite défiler devant les officiels et invités. D’après l’ancien conseiller, cette installation aurait été mise en place trop tôt, plaçant Macron à quelques mètres seulement d’un Mbappé encore submergé par l’émotion de la défaite contre l’Argentine, perdue aux tirs au but.

Le problème, selon Mourin, ne serait donc pas venu du geste en lui-même mais de sa diffusion. La difficulté vient du fait que la scène ait été filmée, a-t-il insisté, replaçant ainsi la responsabilité de la polémique sur la médiatisation de l’instant plutôt que sur une initiative présidentielle jugée déplacée par une partie de la classe politique en décembre 2022.

Une proximité alimentée depuis 2018

Cette explication intervient quatre ans après les faits, dans un contexte où les apparitions communes entre les deux hommes se sont multipliées depuis la première rencontre officielle en 2018, lors de la réception de l’équipe de France victorieuse en Russie. Mbappé avait lui-même confirmé la fréquence de ces échanges dans un entretien à Paris Match dès 2021, évoquant des félicitations régulières du chef de l’État après ses performances.

L’implication présidentielle a pris une tournure plus concrète en 2022, lorsque Macron a reconnu, dans les colonnes du Parisien, avoir personnellement échangé avec l’attaquant pour l’inciter à prolonger son contrat au PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid. Le président avait alors justifié cette démarche par son rôle de défense des intérêts nationaux face à une sollicitation informelle.

Les retrouvailles se sont poursuivies jusqu’au départ du joueur, dont l’ultime dîner officiel à l’Élysée en février 2024, en présence de l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani et du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, quelques mois avant son transfert libre vers le Real Madrid à l’été suivant.

Une controverse relancée par un témoin direct

La sortie de Cyril Mourin, seul témoin de l’entourage présidentiel à avoir détaillé publiquement les coulisses de cette scène, apporte un éclairage inédit sur un épisode qui avait suscité de vives critiques en 2022, notamment de la part de responsables politiques dénonçant une récupération de l’émotion sportive. Cyril Mourin a depuis quitté ses fonctions à l’Élysée pour fonder sa propre agence de conseil dans le secteur sportif.