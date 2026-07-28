Mondial 2026 : Zidane salue le parcours des Bleus et fixe le cap pour l'équipe de France

Zinédine Zidane a été officiellement présenté comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France ce mardi 28 juillet au siège de la Fédération française de football (FFF). Lors de sa première conférence de presse, l’ancien entraîneur du Real Madrid a salué la prestation des Bleus lors de la Coupe du monde 2026 tout en annonçant qu’il entendait apporter sa propre méthode, dans la continuité du travail déjà accompli.

Le nouveau sélectionneur a rappelé que prendre les commandes de l’équipe nationale représentait son objectif prioritaire. « L’équipe de France, c’est la seule chose que je voulais faire », a-t-il déclaré après l’officialisation de sa nomination.

Un regard positif sur le Mondial 2026

Interrogé sur le parcours des Bleus lors du dernier Mondial, Zidane a livré une appréciation très favorable. Selon lui, l’équipe a proposé un football de qualité et les supporters n’ont pas de raison d’être déçus de ce qui a été réalisé durant la compétition.

Le technicien français, qui suivait le tournoi sur place, a expliqué avoir apprécié l’ambiance autour de la sélection. Tout en saluant le travail effectué, il a précisé qu’il souhaitait apporter sa propre vision. « On va faire différent », a-t-il affirmé, avant d’ajouter qu’il entendait poursuivre les efforts engagés afin de permettre à l’équipe de continuer à gagner.

Cette prise de parole intervient après une Coupe du monde conclue à la quatrième place pour la France. Les Bleus avaient atteint les demi-finales avant de s’incliner face à l’Espagne, future championne du monde, puis avaient perdu le match pour la troisième place contre l’Angleterre.

Une nouvelle étape après l’ère Deschamps

La nomination de Zidane marque la fin d’un long cycle pour la sélection française. Didier Deschamps a quitté ses fonctions à l’issue du Mondial 2026 après quatorze années passées à la tête des Bleus, une période durant laquelle il a conduit la France au titre mondial en 2018, à une finale de Coupe du monde en 2022 et à plusieurs derniers carrés dans les grandes compétitions internationales.

Le nouveau sélectionneur a indiqué que son objectif n’était pas de rompre avec cet héritage, mais de poursuivre le développement de l’équipe en y apportant ses propres idées de jeu et sa manière de travailler.

Un staff largement inspiré de son passage au Real Madrid

Zidane a également dévoilé les premières informations concernant son encadrement technique. Il a indiqué que son staff était déjà constitué et qu’il serait très proche de celui qui l’accompagnait lors de son passage sur le banc du Real Madrid, avec quelques nouveaux membres appelés à rejoindre le groupe.

Le sélectionneur a expliqué avoir choisi de conserver des collaborateurs avec lesquels il entretient une relation de confiance depuis plusieurs années. « Je suis plutôt fidèle », a-t-il résumé pour justifier cette continuité au sein de son encadrement, qui accompagnera désormais l’équipe de France dans son nouveau cycle.