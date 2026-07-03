Mondial 2026 : Messi distance Mbappé après son 20e but face au Cap-Vert

Vingt buts, huit matchs consécutifs avec au moins une réalisation, trente sélections en Coupe du monde : un seul match aura suffi à Lionel Messi pour redessiner l’histoire du Mondial. Le capitaine de l’Argentine a ouvert le score à la 29e minute face au Cap-Vert, vendredi 3 juillet, en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Un but, trois records en une soirée

Servi par Lisandro Martínez, Messi a repris le ballon du pied gauche pour battre le gardien capverdien Vozinha, auteur jusque-là de plusieurs arrêts décisifs. Cette réalisation porte à 20 le total de buts de Messi en phase finale de Coupe du monde, un record dont il est déjà l’unique détenteur. Il devient également, selon l’AP, le premier joueur de l’histoire à marquer lors de huit matchs consécutifs dans la compétition. Sa titularisation lui a par ailleurs permis d’atteindre les 30 sélections en Coupe du monde, un total inédit qui le place devant le Portugais Cristiano Ronaldo (26 matchs) et le Français Kylian Mbappé (18 matchs).

Cap-Vert n’a toutefois pas cédé immédiatement : Duarte a égalisé pour la sélection africaine avant que Lisandro Martínez ne redonne l’avantage à l’Albiceleste. Cristian Romero a inscrit un troisième but en prolongation, confirmant la qualification argentine.

Mbappé toujours à distance au classement des buteurs

Avec ce 20e but, Messi consolide son avance sur Mbappé, crédité de 18 réalisations en Coupe du monde après un doublé inscrit face à la Suède (3-0) quelques jours plus tôt. L’écart entre les deux joueurs reste de deux buts, un total que l’attaquant français pourrait réduire lors des prochains tours de la compétition s’il se qualifie avec l’équipe de France.

Au-delà du nombre de buts, Messi occupe également la deuxième place du classement des meilleures passes décisives en Coupe du monde, à égalité avec l’Argentin Diego Maradona (8 passes), un record qu’il pourrait dépasser seul lors d’un prochain match.

Prochaine étape pour l’Argentine

La sélection argentine, championne du monde en titre, connaîtra son adversaire pour les huitièmes de finale à l’issue des autres rencontres de la phase à élimination directe programmées ce week-end. La FIFA doit communiquer le calendrier complet des prochains matchs dans les prochaines heures.