« On a sacrifié mes yeux » : Brenda Biya raconte une expérience qui l’a effrayée

Brenda Biya affirme avoir vécu un incident inquiétant dans une chambre d’hôtel et dit craindre de perdre la vue après ce qu’elle présente comme une attaque mystique. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, la fille du président camerounais Paul Biya explique avoir quitté les lieux rapidement pour chercher une assistance médicale.

Selon son récit, elle aurait entendu des bruits et des paroles inhabituelles dans sa chambre, qu’elle associe à des pratiques occultes. Elle affirme qu’une personne serait entrée dans son espace privé et évoque la présence de ce qu’elle décrit comme des forces démoniaques. « On a sacrifié mes yeux », a t-elle déclaré dans cette séquence largement relayée en ligne.

La jeune femme assure ressentir une forte inquiétude concernant son état de santé. Elle explique avoir peur de devenir aveugle et dit vouloir se rendre à l’hôpital afin d’obtenir des examens. Ses propos ont suscité de nombreuses réactions au sein de sa communauté Facebook.

Les précédentes déclarations controversées de Brenda Biya

Brenda Biya est une habituée des prises de paroles déroutants sur les réseaux sociaux. En juin 2024, elle avait rendu publique sa relation avec une femme à travers une publication sur Instagram. Cette annonce avait provoqué de nombreux commentaires au Cameroun, où les relations entre personnes de même sexe restent un sujet fortement débattu.

Quelques mois plus tard, Brenda Biya avait encore fait parler d’elle après des déclarations politiques concernant son père. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, elle avait affirmé qu’elle ne comptait pas soutenir Paul Biya lors de l’élection présidentielle de 2025. Ses propos avaient rapidement circulé avant qu’elle ne publie ensuite des messages plus favorables envers le chef de l’État. Ces différentes sorties ont contribué à faire d’elle une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux, avec des réactions partagées entre soutien, inquiétude et critiques.

Une communication très personnelle sur les réseaux sociaux

Brenda Biya utilise régulièrement ses comptes personnels pour partager des éléments de sa vie privée, loin des codes habituels associés à la famille présidentielle camerounaise. Ses vidéos abordent souvent des sujets personnels, émotionnels ou liés à son quotidien. Dans sa dernière publication, aucune preuve indépendante ne permet de confirmer les faits qu’elle décrit ni l’origine de ses inquiétudes concernant ses yeux. Ses déclarations restent basées sur son propre témoignage.

La fille du président camerounais avait déjà été médiatisée avant ces épisodes pour son profil public atypique. Née en 1998, elle est l’un des trois enfants de Paul Biya et de son épouse Chantal Biya. Son père dirige le Cameroun depuis 1982, soit plus de quatre décennies au pouvoir, ce qui fait de lui l’un des chefs d’État ayant exercé le plus longtemps en Afrique. Cette nouvelle vidéo relance donc l’attention autour de Brenda Biya, dont les publications personnelles continuent de provoquer de nombreux débats sur les réseaux sociaux.