Pourquoi Ibrahim Traoré, musulman pratiquant, s'attaque frontalement à la charia

Ibrahim Traoré a choisi la confrontation directe. Le 16 juillet 2026, devant les forces vives de la région de Yaadga, le président de la transition burkinabè a annoncé le rapatriement de centaines de jeunes envoyés étudier la charia dans des pays arabes, menaçant de déchéance de nationalité ceux qui refuseraient de revenir. Une sortie d’autant plus commentée qu’elle émane d’un chef d’État lui-même musulman.

Un musulman qui refuse la rhétorique islamique

Traoré est né dans les Hauts-Bassins, région à majorité musulmane, et a été membre de l’Association des étudiants musulmans durant son cursus à l’université de Ouagadougou. Sa foi ne fait guère débat. Sa pratique, en revanche, reste documentée de façon plus incertaine : le qualificatif de « pratiquant » circule dans plusieurs biographies sans être confirmé par les grandes rédactions internationales.

Ce qui distingue le président burkinabè, c’est moins sa religiosité personnelle que sa gestion publique du fait religieux. Sa posture reste résolument laïque : la Charte de la Transition garantit l’égalité des droits sans distinction de confession. Cette ligne, il l’a réaffirmée à Ouahigouya le 17 juillet, en assurant, selon des propos relayés par Minute.bf, que l’État ne combat pas « une religion, mais l’extrémisme ».

La religion comme cheval de Troie du terrorisme

Le cœur de l’argumentaire présidentiel touche au financement et au recrutement terroriste. Devant les forces vives de la Nation, Traoré a estimé que les discours extrémistes constituaient l’une des principales causes du terrorisme au Burkina Faso — un constat que le même site consacre également dans un second article détaillant sa vision de la lutte contre l’extrémisme. Il a par ailleurs accusé des puissances extérieures de chercher à instrumentaliser le canal religieux, l’islam en particulier, pour déstabiliser le pays.

Le chef de l’État a dénoncé l’existence d’une minorité de prédicateurs favorisant l’extrémisme et évoqué des mesures possibles contre certains d’entre eux, tout en annonçant un soutien financier aux imams qu’il juge porteurs d’un message de paix. L’annonce du rapatriement des étudiants formés à la charia à l’étranger répond à cette même logique, présentée comme une manière de couper court à des filières jugées opaques.

Une identité africaine revendiquée, au-delà des religions

Le troisième axe du discours présidentiel dépasse le strict cadre religieux. Traoré défend une ligne panafricaniste où la protection de la culture africaine prime sur les appartenances confessionnelles. L’islam, pratiqué par environ 61% des Burkinabè selon des données relayées par Eastern Herald, y est présenté comme une composante de l’identité nationale à préserver des ingérences extérieures, qu’elles viennent du monde arabe ou des puissances occidentales.

Ce cadre éclaire le rappel historique de l’esclavage pratiqué par des puissances arabo-musulmanes en Afrique, mobilisé par le président pour justifier sa méfiance envers certains circuits de formation religieuse à l’étranger. La religion, dans ce récit, doit rester un vecteur de cohésion nationale, non un instrument de domination extérieure, quelle qu’en soit l’origine.