Pourquoi Ibrahim Traoré, musulman pratiquant, s'attaque frontalement à la charia

Ibrahim Traoré a choisi la confrontation directe. Le 16 juillet 2026, devant les forces vives de la région de Yaadga, le président de la transition burkinabè a annoncé le rapatriement de centaines de jeunes envoyés étudier la charia dans des pays arabes, menaçant de déchéance de nationalité ceux qui refuseraient de revenir. Une sortie d’autant plus commentée qu’elle émane d’un chef d’État lui-même musulman.
Un musulman qui refuse la rhétorique islamique
Traoré est né dans les Hauts-Bassins, région à majorité musulmane, et a été membre de l’Association des étudiants musulmans durant son cursus à l’université de Ouagadougou. Sa foi ne fait guère débat. Sa pratique, en revanche, reste documentée de façon plus incertaine : le qualificatif de « pratiquant » circule dans plusieurs biographies sans être confirmé par les grandes rédactions internationales.
Ce qui distingue le président burkinabè, c’est moins sa religiosité personnelle que sa gestion publique du fait religieux. Sa posture reste résolument laïque : la Charte de la Transition garantit l’égalité des droits sans distinction de confession. Cette ligne, il l’a réaffirmée à Ouahigouya le 17 juillet, en assurant, selon des propos relayés par Minute.bf, que l’État ne combat pas « une religion, mais l’extrémisme ».
La religion comme cheval de Troie du terrorisme
Le cœur de l’argumentaire présidentiel touche au financement et au recrutement terroriste. Devant les forces vives de la Nation, Traoré a estimé que les discours extrémistes constituaient l’une des principales causes du terrorisme au Burkina Faso — un constat que le même site consacre également dans un second article détaillant sa vision de la lutte contre l’extrémisme. Il a par ailleurs accusé des puissances extérieures de chercher à instrumentaliser le canal religieux, l’islam en particulier, pour déstabiliser le pays.
Le chef de l’État a dénoncé l’existence d’une minorité de prédicateurs favorisant l’extrémisme et évoqué des mesures possibles contre certains d’entre eux, tout en annonçant un soutien financier aux imams qu’il juge porteurs d’un message de paix. L’annonce du rapatriement des étudiants formés à la charia à l’étranger répond à cette même logique, présentée comme une manière de couper court à des filières jugées opaques.
Une identité africaine revendiquée, au-delà des religions
Le troisième axe du discours présidentiel dépasse le strict cadre religieux. Traoré défend une ligne panafricaniste où la protection de la culture africaine prime sur les appartenances confessionnelles. L’islam, pratiqué par environ 61% des Burkinabè selon des données relayées par Eastern Herald, y est présenté comme une composante de l’identité nationale à préserver des ingérences extérieures, qu’elles viennent du monde arabe ou des puissances occidentales.
Ce cadre éclaire le rappel historique de l’esclavage pratiqué par des puissances arabo-musulmanes en Afrique, mobilisé par le président pour justifier sa méfiance envers certains circuits de formation religieuse à l’étranger. La religion, dans ce récit, doit rester un vecteur de cohésion nationale, non un instrument de domination extérieure, quelle qu’en soit l’origine.
15 réflexions au sujet de “Pourquoi Ibrahim Traoré, musulman pratiquant, s'attaque frontalement à la charia”
Cette gang rène wa habite..et sa la fite..à touché tous les pays d Afrique de l ouest..
Leurs têtes de pont..ce sont hélas..des pau més..qui connaissent rien du coran et de l slam
Des pétro dollars..ont suffit à ses indig ents de tourner la tête..à des milliers de personnes fragiles
Ils conditionnement mentalement les gens..tuent froidement…
Moi..j ai beaucoup écrit des posts sur cette problém atique depuis des années
J ai même donné..des arguments..sur certains changements..de comportement de nos mères..seours..
Ce sont les wah habites..des salafi stes..qui profitent de la cup idité des nôtres pour endoctriner.. les gens
Moi..j ai beaucoup écrit des posts sur cette problématique depuis des années
J ai même donné..des arguments..sur certains changements..de comportement de nos mères..seours..
Ce sont les wahhabites..des salafistes..qui profitent de la cupidité des notre pour endoctriné.. les gens
Même le chrétien très fervant doit avoir un métier. Yahoshua ha Mashia (Jésus-Christ, le vrai, noir) était avant tout un charpentier.
-Victimes de l’extrémisme islamiste : 250.000 depuis les années 80
-Victimes de l’extrémiste hindou : 10.000 depuis les années 50
-Victimes de l’extrémisme boudhiste : env. +6500 (Myanmar, Sri Lanka, …)
-Victimes de l’extrémisme chrétien : chiffres extrêmement fragmentaires, plutôt en relation floue avec des attentats d’extrême droite.
Le seul cas auto-revendiqué la LRA (Lord’s Resistance Army, Ouganda, RDC, …) : 100 000 personnes
N’a de chrétien que le nom. Aucun lien ne serait-ce que cultuel et religieux, avec le christianisme.
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(@_@)
Tchité a raison, la spiritualité est intime et individuelle, elle se base sur l’expérience vécue et le libre arbitre alors que la religion est collective et codifiée, elle impose des dogmes et des interdits.
A partir du moment où les « chefs religieux » peuvent manipuler ces dogmes, tous les dérapages deviennent possibles. A l’heure actuelle, c’est l’Islam qui est la plus représentative de ces dérives extrémistes.
SID, BLOB , TEST algérien d’origine Khabil en connaît un rayon sur laquestion.
qui ou non, ONT une approche différente
Il faut aussi faire la différence entre la Spiritualité (relation avec l’Etre Suprême) et la religion, qui est un outil de manipulation depuis longtemps, surtout après sa découverte par les Européens (l’escl@vage transatlantique, le commerce triangulaire furent commencés par le Pape Nicholas 5th).
Tous les religieux vervant sans un métier sont des danger pour eux-mêmes, et pour leur communauté.
AU moins là dessus, sans préjuger de quelque calcul politique que ce soit qui aurait motivé ce discours, j’adhère à 100 %
La religion est un véhicule pour retourner à Dieu et rester connecté durant cette vie terrestre.
Pas un instrument politique, ou une liste des raisons de persécuter les autres qui ou non, une approche différente d’aborder le rituel, le mystique, le Sacré et le spirituel
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(@_@)
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(@_@)
« La religion est un véhicule »
Moteur thermique ou électrique ???
🙂 🙂 P.T. de rire, mais elle a déjà été faite celle là. Ici même
je dirais « Moteur utilisant les ondes vibratoires »
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(@_@)
« Moteur thermique ou électrique ??? »
Nan, mais je la repasse … en général, tu ne t’en souviens pas
Ce marquage à la culotte 24h/24h tient du fanatisme religieux.
C’est plus fort que toi, c’est une pulsion religieuse chez toi.
Allah Akbar!!!!!!