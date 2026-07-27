Sir Ian Wood est mort : l'homme qui a transformé une entreprise familiale en empire de plusieurs milliards

Le milliardaire écossais Sir Ian Wood est décédé le dimanche 26 juillet, à l’âge de 84 ans, à son domicile d’Aberdeen, entouré de sa famille, selon les informations communiquées par ses proches. Fondateur du Wood Group, il avait transformé une entreprise familiale en un groupe international valorisé à plus de 5 milliards de livres sterling et est devenu l’une des figures majeures de l’industrie énergétique au Royaume-Uni.

L’entrepreneur écossais avait bâti sa réputation en accompagnant le développement de l’exploitation des hydrocarbures en mer du Nord. Selon les informations communiquées par ses proches, il s’est éteint paisiblement. Plusieurs responsables du monde économique lui ont rendu hommage, saluant « une contribution exceptionnelle » à l’industrie énergétique britannique.

Une entreprise familiale devenue un groupe mondial

Lorsque Sir Ian Wood prend la tête de l’entreprise familiale en 1967, celle-ci est encore liée aux activités de pêche et aux services maritimes. Il choisit progressivement de réorienter son développement vers les besoins de l’industrie pétrolière de la mer du Nord, alors en pleine expansion.

Cette stratégie aboutit à la création du Wood Group en 1982. L’entreprise se spécialise dans l’ingénierie, le conseil et les services techniques destinés au secteur de l’énergie. Son développement dépasse rapidement les frontières du Royaume-Uni grâce à une présence croissante sur plusieurs marchés internationaux.

L’expansion du groupe se poursuit avec son introduction à la Bourse de Londres en 2002, une étape qui accélère son rayonnement mondial. À son apogée, l’entreprise affiche une valorisation supérieure à 5 milliards de livres sterling et intervient sur des projets énergétiques dans de nombreux pays.

Une figure majeure de l’industrie britannique

L’essor du Wood Group accompagne celui de l’industrie pétrolière de la mer du Nord, qui contribue à faire d’Aberdeen l’un des principaux pôles énergétiques du Royaume-Uni. En 1994, Ian Wood est anobli pour sa contribution au développement du secteur pétrolier et gazier britannique.

Au moment où il quitte la présidence de l’entreprise en 2012, le groupe emploie plus de 42 000 personnes réparties dans plus de 50 pays. Cette croissance fait de Wood Group l’un des acteurs majeurs des services d’ingénierie destinés à l’industrie énergétique.

Une activité tournée vers la philanthropie

Après son retrait de la direction opérationnelle, Sir Ian Wood consacre une part importante de son temps à des actions philanthropiques. À travers la Wood Foundation, il soutient des initiatives dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat et du développement social en Écosse ainsi qu’en Afrique.

Sa disparition marque la fin du parcours d’un entrepreneur qui aura profondément influencé l’évolution des services destinés à l’industrie pétrolière de la mer du Nord. Plusieurs hommages soulignent également son engagement en faveur des communautés locales et de la formation des jeunes, tandis que son héritage demeure associé à la transformation d’une entreprise familiale en un groupe international employant des dizaines de milliers de personnes et valorisé à plusieurs milliards de livres sterling.