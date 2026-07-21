Tanzanie : une exemption de visa en vigueur pour 21 nationalités africaines en 2026

Vingt-et-un pays africains bénéficient déjà, cette année, d’une entrée sans visa sur le territoire de la Tanzanie. Cette exemption figure dans la liste officielle 2026 publiée récemment par le Département des services d’immigration, une administration dépendant du ministère de l’Intérieur.

Sont concernés notamment le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud — une conséquence directe des engagements pris par Dar es Salaam au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est. Cette liste inclut également l’Angola, le Botswana, la République démocratique du Congo, la Gambie, le Ghana, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l’île Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, l’Eswatini, la Zambie et le Zimbabwe.

Une exemption qui va au-delà du continent africain

Ce document ne concerne pas uniquement l’Afrique. Des territoires des Caraïbes, de la zone Asie-Pacifique et plusieurs dépendances britanniques d’outre-mer y figurent aussi. Le communiqué officiel précise que « les personnes suivantes ne sont pas tenues de demander un visa pour entrer en Tanzanie ».

Un décompte réalisé en 2025 par un service spécialisé en formalités de voyage évaluait déjà à 71 le nombre total de nationalités exemptées, un chiffre qui englobe donc à la fois les pays africains et les autres régions du monde citées plus haut. À l’arrivée, ces voyageurs obtiennent un « Visitor’s Pass » leur donnant droit à un séjour de 90 jours maximum, sans autre démarche.

Le tourisme tanzanien porté par une fréquentation record

Cette annonce coïncide avec des résultats en nette progression pour le secteur touristique du pays. D’après des chiffres gouvernementaux communiqués en avril, 5,9 millions de voyageurs étrangers sont entrés en Tanzanie durant l’exercice 2025, un bond par rapport aux 5,36 millions comptabilisés l’année précédente. Ces flux ont rapporté environ 4,2 milliards de dollars et pèsent aujourd’hui pour 17,2 % dans le produit intérieur brut du pays.

D’ici 2030, le gouvernement espère franchir la barre des 8 millions de visiteurs annuels et porter la part du tourisme à 20 % du PIB. Un budget de 359,9 milliards de shillings tanzaniens a été débloqué pour moderniser les infrastructures liées au secteur. Lors de la présentation du bilan annuel à Arusha, la ministre des Ressources naturelles et du Tourisme, Ashatu Kijaji, a rappelé la distinction reçue par le pays, désigné meilleure destination de safari au monde aux World Travel Awards.

Les nationalités non exemptées restent soumises à l’e-Visa payant, valable pour une entrée unique et un séjour de 90 jours. Cette demande peut se faire en ligne avant le départ ou directement à l’arrivée, dans les aéroports de Dar es Salaam, Zanzibar, Kilimandjaro et Mwanza, ainsi qu’à plusieurs postes-frontières terrestres du pays.