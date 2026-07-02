Une afro-américaine tue un vétéran de 62 ans pour une place de parking en Floride

Une dispute banale sur un parking a tourné au drame mardi devant un Walmart de North Lauderdale, en Floride : Bart Diguglielmo, 62 ans, est décédé après avoir reçu une balle tirée par une femme lors d’une altercation, a confirmé le Broward Sheriff’s Office (BSO). L’incident s’est produit peu avant 12h30 sur le parking du magasin, situé au 7900 West McNab Road.

Un différend né d’un blocage de stationnement

Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs et des témoins présents sur place indiquent que la victime aurait initialement bloqué l’accès à une place de parking avec son véhicule, empêchant la conductrice de se garer. Quelques minutes plus tard, Diguglielmo aurait libéré l’espace, permettant à la femme de stationner. C’est à ce moment qu’elle serait sortie de son véhicule, un téléphone dans une main et une arme à feu dans l’autre, avant qu’un bref échange verbal ne s’engage entre les deux automobilistes.

Des images filmées par des témoins et relayées par plusieurs médias locaux montrent Diguglielmo s’avancer vers la femme, qui recule tout en le tenant en joue. Après environ trente secondes d’échange, un coup de feu est tiré, atteignant la victime à l’abdomen. Les secours du North Lauderdale Fire Rescue l’ont transporté au Broward Health Medical Center, où il est mort des suites de ses blessures.

Une enquête toujours en cours

La tireuse, dont l’identité n’a pas été rendue publique par les autorités, est restée sur les lieux après les faits et coopère avec les enquêteurs. Elle affirme avoir agi en état de légitime défense, invoquant la loi Stand Your Ground en vigueur en Floride, qui autorise le recours à la force létale sans obligation de retraite si la personne s’estime menacée, à condition de se trouver dans un lieu où elle a légalement le droit d’être. Aucune charge criminelle n’avait été annoncée à ce stade, le BSO devant déterminer si l’usage de son arme répondait aux critères légaux de la légitime défense.

Un vétéran engagé dans la guerre du Golfe

Diguglielmo, résident de Lauderhill, était un vétéran de la guerre du Golfe ayant servi au sein de la Garde nationale de l’Armée américaine durant l’opération Desert Storm. Infirmier retraité après trente ans de carrière, il s’était installé en Floride trois ans plus tôt pour tenter de renouer avec sa famille après une longue période d’éloignement. Sa fille, Amanda, a expliqué avoir choisi de témoigner publiquement pour que son père soit rappelé pour l’homme qu’il était, plutôt que pour les circonstances de sa mort. « Je ne pense pas que quiconque mérite de perdre la vie pour une place de parking« , a-t-elle déclaré. Sa sœur a de son côté décrit un homme croyant, décrit comme quelqu’un qui n’aurait fait de mal à personne, et a évoqué la disparition, des années plus tôt, de son frère jumeau.

Prochaines étapes

Les enquêteurs du Broward Sheriff’s Office poursuivent l’examen des vidéos de surveillance et des témoignages recueillis afin de déterminer si les conditions légales de la légitime défense sont réunies. Aucune décision sur d’éventuelles poursuites n’a pour l’instant été communiquée.