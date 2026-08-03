Ancien joueur d'Everton, le Nigérian Victor Anichebe vise le rachat du club anglais Bromley FC

Bromley FC pourrait prochainement changer d’actionnaire. L’ancien international nigérian Victor Anichebe mène des négociations en vue du rachat du club anglais, récemment promu en League One, la troisième division de l’English Football League (EFL).

Aucun accord définitif n’a été annoncé à ce stade. Si l’opération aboutit, l’ancien attaquant de Premier League deviendrait l’un des principaux dirigeants d’un club qui s’apprête à découvrir le troisième échelon du football anglais pour la première fois de son histoire.

Des négociations en cours avec l’actionnaire majoritaire

Les discussions portent sur une reprise du club auprès de Robin Stanton-Gleaves, actuel actionnaire majoritaire de Bromley FC. Selon les informations rapportées, les échanges se poursuivent entre les différentes parties, sans qu’une officialisation n’ait encore été annoncée.

Le club du sud de Londres prépare sa première saison en League One après avoir obtenu deux promotions en trois ans. Cette progression rapide oblige ses dirigeants à rechercher de nouvelles ressources financières afin de renforcer l’effectif et d’assurer le maintien à ce niveau.

Des informations relayées par plusieurs sources indiquent également que Victor Anichebe pourrait déjà exercer une influence sur le recrutement estival. Cet élément n’a toutefois fait l’objet d’aucune confirmation officielle.

Parmi les nouveaux arrivants figurent l’attaquant Victor Adeboyejo, recruté librement après son départ de Luton Town, ainsi que le défenseur Richard Taylor, prêté pour une saison par Bolton Wanderers.

Une reconversion dans les investissements

Depuis la fin de sa carrière, Victor Anichebe dirige le groupe Lumira, spécialisé dans les investissements. Il a récemment soutenu un projet de complexe de loisirs évalué à 20 millions de livres sterling près de Liverpool, ce qui alimente les spéculations sur sa capacité à financer une opération de cette ampleur.

Le rachat reste toutefois soumis à l’issue des négociations. Aucune communication officielle du club ou des parties concernées n’a confirmé, à ce stade, la conclusion d’un accord.

Un parcours marqué par la Premier League

Formé à Everton, Victor Anichebe a effectué ses débuts professionnels avec le club en 2006. Il y a disputé 168 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit 26 buts avant de poursuivre sa carrière à West Bromwich Albion puis à Sunderland. Au total, il a cumulé plus de 200 apparitions en Premier League.

Sous les couleurs du Nigeria, l’attaquant a été sélectionné à 11 reprises entre 2008 et 2011. Son unique but avec les Super Eagles a été inscrit lors d’un match amical remporté 3-0 contre le Kenya en 2011.

Si le projet de rachat aboutit, Victor Anichebe rejoindrait le cercle des anciens joueurs africains ayant choisi d’investir dans la gestion d’un club professionnel anglais, après une carrière entièrement construite au plus haut niveau du football britannique.