Apple pourrait repousser l'iPhone 18 standard à début 2027, selon son sous-traitant Pegatron

L’iPhone 18 grand public n’arriverait pas avant le premier trimestre 2027, alors que les versions Pro resteraient calées sur septembre 2026. Cette information provient de propos tenus par Pegatron, sous-traitant historique d’Apple, lors de sa présentation de résultats du deuxième trimestre 2026.

Un calendrier scindé en deux temps

Le média taïwanais Economic Daily News, qui a rapporté ces déclarations, cite des cadres de Pegatron évoquant un réajustement des calendriers de livraison pour l’un de ses clients dans la téléphonie. D’après plusieurs relais spécialisés dont MacRumors, ce client serait Apple.

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max seraient dévoilés en septembre, conformément au calendrier annuel habituel de la marque. Le premier iPhone pliable de l’entreprise suivrait la même échéance. Le modèle grand public, lui, ne rejoindrait les rayons qu’au début de l’année suivante, aux côtés d’un iPhone 18e économique et d’une seconde génération d’iPhone Air.

Des pénuries de composants en cause

La raison avancée par Pegatron tient à des tensions persistantes sur l’approvisionnement en mémoire et en semi-conducteurs. Le sous-traitant indique que les périodes de forte production doivent désormais être réparties différemment selon les clients et les modèles. Cette contrainte pousserait Apple à concentrer ses composants les plus rares sur ses appareils à plus forte marge, quitte à décaler la sortie du modèle standard.

Pegatron précise ne pas anticiper de retour à l’équilibre du marché de la mémoire avant 2028, ce qui laisse penser que ce type d’arbitrage pourrait se reproduire lors des prochains cycles de production.

Un seul précédent de ce type chez Apple

Un tel calendrier scindé ne serait pas totalement inédit. En 2020, la pandémie de Covid-19 avait déjà contraint Apple à échelonner la sortie de l’iPhone 12, les modèles standard et Pro Max arrivant trois semaines après les deux premières versions. Il s’agissait alors du seul précédent d’un lancement non simultané pour la gamme phare depuis l’introduction du format à plusieurs modèles. Un report volontaire, motivé par des choix industriels plutôt que par une crise sanitaire, marquerait donc une première pour la marque.

Pegatron n’a pas nommé Apple explicitement, une réserve habituelle chez les sous-traitants liés par des accords de confidentialité avec leurs clients. La firme de Cupertino n’a de son côté fait aucune annonce officielle concernant la date de sortie de l’iPhone 18.

Ce report pourrait aussi influencer la stratégie commerciale d’Apple : en ne proposant que des modèles haut de gamme à l’automne, l’entreprise orienterait les acheteurs pressés vers ses versions les plus coûteuses, faute d’alternative immédiate. Les consommateurs en quête d’un modèle plus abordable devront patienter jusqu’au printemps 2027.