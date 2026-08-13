Bénin : Nadine Okoumassoun démissionne du parti Les Démocrates et appelle à l'apaisement

Nadine Okoumassoun a quitté Les Démocrates ce 13 août. L’ex-responsable adjointe à la communication du parti a annoncé son départ dans un message publié sur Facebook, invoquant un choix de « lucidité et de pragmatisme républicain ».

Une décision rendue publique sur les réseaux sociaux

Dans sa déclaration, Okoumassoun affirme renoncer à ses fonctions de responsable adjointe à la communication ainsi qu’à son engagement militant, avec effet immédiat. Elle évoque le nouveau cadre légal et la trêve politique en cours au Bénin, estimant que persister dans des méthodes devenues inopérantes reviendrait, selon ses mots, à une « posture d’impuissance ». Sans renier son parcours au sein de l’opposition, elle dit vouloir tourner une page tout en assurant que son engagement pour ses concitoyens demeure entier.

La responsable sortante adresse également un message de conciliation à ses anciens compagnons de route, reconnaissant que certains propos tenus dans le feu de l’action politique ont pu heurter des sensibilités. Elle précise que son combat n’a jamais visé des personnes, mais une conception de la justice et de l’intérêt national.

Plusieurs départs en moins d’un an

Ce départ s’ajoute à une série depuis octobre 2025. Le 31 octobre déjà, six députés, parmi lesquels Michel Sodjinou, avaient quitté le groupe parlementaire pour siéger comme non-inscrits, faisant chuter la représentation du parti de 28 à 22 sièges sur les 109 que compte l’Assemblée nationale. Les intéressés dénonçaient alors une gestion qualifiée de « paranoïa destructrice » par l’un des démissionnaires.

D’autres cadres avaient suivi ce mouvement, dont trois vice-présidents — Léon Basile Ahossi, Joël Godonou et François Gbodo — qui avaient renoncé à leurs fonctions dirigeantes à l’approche des élections générales de 2026. Le coup le plus rude est survenu le 4 mars 2026, lorsque le fondateur du parti, Boni Yayi, avait renoncé à la présidence pour raisons de santé, suivi le même jour par la démission de son fils Chabi Yayi. Une bataille judiciaire pour sa succession avait ensuite opposé plusieurs cadres, jusqu’à la validation par la justice de la nouvelle direction conduite par Nourénou Atchadé fin avril 2026.

Fondé en 2019 à la suite d’une dissidence au sein des Forces Cauris pour un Bénin émergent, Les Démocrates étaient devenus la première force d’opposition à l’Assemblée nationale après les législatives de 2023. Le parti n’a toutefois obtenu aucun siège lors des dernières élections législatives de 2026, une contre-performance qui a précédé la vague de démissions internes observée depuis. Le départ de Nadine Okoumassoun intervient dans cette situation de recomposition, alors que la direction du parti tente de stabiliser ses rangs après plusieurs mois de tensions successives.