Bénin : Thibaut Ogou attendu à nouveau devant le procureur

Une nouvelle procédure judiciaire vise Thibaut Ogou, qui doit être présenté au procureur de la République ce vendredi 14 août 2026, après son interpellation par les forces de l’ordre. Les raisons précises de cette nouvelle arrestation ne sont pas encore officiellement détaillées par les autorités judiciaires.

Une nouvelle présentation au parquet

L’activiste a été interpellé dans la journée, selon des informations rapportées par Mme Actu et reprises par des médias béninois. Son dossier devrait être examiné par le parquet afin de déterminer les suites judiciaires à donner à cette nouvelle procédure.

À ce stade, aucun élément officiel ne permet de préciser les faits qui lui sont reprochés. Les motifs de son interpellation restent donc à établir. Sa présentation devant le procureur devrait permettre d’en savoir davantage sur les charges éventuellement retenues contre lui et sur les mesures qui pourraient être prises. Cette nouvelle affaire intervient un peu plus de deux ans après sa sortie de prison.

38 mois de détention avant sa libération

Thibaut Ogou avait retrouvé sa liberté le 7 juin 2024, après avoir passé 38 mois en détention à la prison civile de Cotonou. Son incarcération était liée aux violences survenues autour de l’élection présidentielle de 2021.

Selon les éléments rapportés à l’époque, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) l’avait condamné à 38 mois de prison ferme ainsi qu’à une amende de 2 millions de francs CFA. La juridiction l’avait reconnu coupable de faits liés à des troubles autour du scrutin présidentiel de 2021.

Ogou avait contesté les accusations portées contre lui pendant son procès. Il soutenait ne pas avoir participé aux violences électorales et expliquait avoir été arrêté alors qu’il se trouvait près de son véhicule. Après avoir purgé sa peine, il avait été libéré le 7 juin 2024.

Un parcours judiciaire déjà marqué par plusieurs affaires

Le nouvel épisode judiciaire intervient après plusieurs années marquées par des démêlés avec la justice. Avant son incarcération liée aux violences électorales de 2021, Ogou avait déjà été détenu en 2019. Il avait alors bénéficié d’une libération dans le cadre de la loi d’amnistie adoptée cette année-là, selon des éléments rapportés par la presse béninoise.

Après sa sortie de prison en 2024, l’activiste avait repris ses activités publiques. En septembre de la même année, il avait engagé une marche à Cotonou pour protester contre le coût des communications et réclamer des mesures concernant l’accès à Internet. Cette nouvelle interpellation constitue donc un nouvel épisode dans le parcours judiciaire de Thibaut Ogou. Pour l’heure, la présentation devant le procureur devrait être l’étape déterminante pour connaître les faits qui motivent cette procédure et son éventuelle orientation judiciaire.