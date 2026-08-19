Après le foot, Sadio Mané mise sur les fruits : son projet à 50 000 tonnes/an en Casamance

Un parc industriel dédié à la transformation de fruits doit voir le jour d’ici quelques mois dans le sud du Sénégal. Porté par Sadio Mané à travers sa marque SM10 Agro, le site couvrira plus de 500 hectares dans la zone de Boudhié Mar, en région de Sédhiou.

L’ancien international, aujourd’hui à Al-Nassr après être passé par Liverpool et le Bayern Munich, a choisi d’installer son projet à cinq kilomètres de Bambaly, son village natal en Casamance.

Une capacité annuelle de 50 000 tonnes

Baptisé Parc Agro-Industriel de Bambaly, l’ensemble vise exclusivement la filière fruits — aucune autre production agricole n’a été évoquée dans les annonces relayées jusqu’ici. Une fois pleinement opérationnel, il devrait atteindre une capacité de transformation de 50 000 tonnes par an.

Ce type d’unité répond à un problème structurel du continent : selon la FAO, jusqu’à 40% des fruits et légumes récoltés en Afrique subsaharienne se perdent faute de capacités de stockage et de transformation adaptées, contre 20% pour les céréales.

Le chantier reste à un stade préparatoire. Des équipes du groupe Confluence, chargées de la réalisation technique, ont mené les premières études sur le terrain avant le lancement des travaux. La pose de la première pierre est attendue en septembre.

Plus de 2 500 emplois annoncés

Les promoteurs du projet tablent sur plus de 2 500 emplois directs, destinés aux jeunes de la région. Collecte, production, transformation et commercialisation seraient regroupées dans une même chaîne de valeur locale.

Pour Sédhiou, où l’agriculture pèse lourd dans l’économie, l’arrivée d’une unité de cette taille pourrait rapprocher les producteurs des débouchés industriels, jusqu’ici quasi absents dans la zone.

Un changement d’échelle pour Mané

Le double Ballon d’or africain, âgé de 34 ans, n’en est pas à son premier engagement à Bambaly. Un lycée, un établissement de santé, une station-service, un bureau de poste et des infrastructures télécoms y ont déjà été financés grâce à lui ces dernières années, transformant le village d’environ 2 000 habitants.

Le parc agro-industriel marque une bascule : il ne s’agirait plus de doter la localité d’équipements sociaux, mais de bâtir une activité économique génératrice de revenus sur le long terme.