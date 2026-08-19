Aviation en Afrique : Starlink en passe de signer son premier contrat

Starlink serait sur le point de conclure son tout premier contrat aérien sur le continent africain. Selon des informations révélées le 18 août par Africa Intelligence, la filiale de SpaceX aurait trouvé un accord avec Royal Air Maroc pour équiper l’ensemble de sa flotte en Wi-Fi haut débit. Le réseau satellitaire de l’entreprise dirigée par Elon Musk équipe déjà près de 48 compagnies aériennes dans le monde, mais aucune sur le sol africain à ce jour.

Une annonce non confirmée officiellement

Africa Intelligence situe la signature au 4 août, sous l’autorité du PDG de RAM, Abdelhamid Addou. L’objectif viserait une couverture complète de la flotte d’ici 2027, un an plus tôt que le calendrier initialement évoqué à 2028.

L’information reste toutefois à confirmer côté marocain. Une source interne à la compagnie a d’abord validé l’accord auprès du média TelQuel, avant de nuancer son propos quelques heures plus tard, évoquant des négociations « encore en cours ». Aucun communiqué officiel n’a suivi de la part de RAM, et l’agence Maghreb Arabe Presse, qui relaie habituellement ce type d’annonce, n’a pas repris l’information.

Des mois de négociations sur le prix

Selon Africa Intelligence, la finalisation du contrat aurait nécessité plusieurs mois de discussions, principalement centrées sur le tarif. RAM aurait jugé l’offre initiale de Starlink trop coûteuse ; l’opérateur américain justifiait ce coût par les contraintes techniques propres au marché marocain. Les deux parties se seraient finalement entendues sur un système de tarification par paliers : sur un même corridor aérien, la dernière compagnie à s’abonner reçoit un équipement plus avancé, afin de limiter les interférences entre transporteurs concurrents. RAM serait directement concernée par cette règle, la compagnie partageant plusieurs routes avec Air France, cliente de Starlink depuis fin 2024. Le montant du contrat et les modalités d’accès pour les passagers, gratuité ou non, n’ont pas été rendus publics.

Un feu vert dans les airs, pas encore au sol

L’accord interviendrait alors qu’aucune licence commerciale grand public n’a été délivrée à Starlink au Maroc. Sa filiale locale, Starlink Internet Services Morocco, est enregistrée à Casablanca depuis avril 2026 et propose des précommandes à neuf dollars, mais le lancement reste suspendu à une autorisation réglementaire. Ce blocage n’est pas isolé : Africa Intelligence évaluait fin mai 2026 à 29 le nombre de pays africains disposant d’une licence commerciale Starlink, soit environ la moitié du continent.

Un continent en retard, une Europe déjà largement équipée

Sur le plan aérien, l’Afrique reste vierge de tout partenariat Starlink. Seule Ethiopian Airlines, première flotte du continent avec plus de 160 appareils, propose déjà du Wi-Fi embarqué — via une technologie concurrente en bande Ka, installée depuis 2019 sur ses A350 puis étendue aux 777 et 787.

L’Europe a, de son côté, largement basculé vers Starlink. Outre Air France, le groupe IAG (British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, Level) a engagé l’équipement de plus de 500 appareils depuis 2026. Le groupe Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways) a lancé son propre déploiement au second semestre 2026. La compagnie lettone airBaltic a été la première du continent à achever l’installation sur l’intégralité de sa flotte, tandis que SAS et Virgin Atlantic ont également rejoint le dispositif.

L’entrée potentielle de RAM dans ce cercle intervient alors que la compagnie traverse une phase d’expansion soutenue, avec près de 8,2 millions de sièges programmés pour l’été 2026 vers 86 destinations, en hausse de 23 % sur un an.