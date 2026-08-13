Bénin : 72 candidats admis au concours du Prytanée militaire de Bembèrèkè et du LMJF

Soixante-douze enfants ont décroché une place en classe de 6e au Prytanée Militaire de Bembèrèkè (PMB) et au Lycée Militaire de Jeunes Filles (LMJF) de Natitingou. La liste, sous réserve des vérifications d’usage, a été rendue publique le 12 août, soit vingt jours après les épreuves.

Un concours organisé le 23 juillet

Les candidats retenus avaient composé le jeudi 23 juillet dans une douzaine de centres d’examen répartis sur le territoire national, chaque département disposant de son propre site de composition. Seuls les élèves classés parmi les cinquante premiers de leur sexe et de leur département au Certificat d’Études Primaires (CEP), session 2026, avaient pu se présenter. Cette présélection, annoncée mi-juillet par l’État-major général des Forces armées béninoises, ne laissait passer qu’une fraction infime des titulaires du CEP.

Trois semaines après l’épreuve, les résultats confirment l’exigence du filtre imposé en amont. Selon les données publiées, les correcteurs ont validé les copies sous la supervision du Général de Corps d’Armée Fructueux C. A. Gbaguidi, à la tête du jury, en lien avec la Direction des examens et concours du ministère de l’Enseignement maternel et primaire.

Un classement dominé par deux ex aequo

La première place revient à deux candidats à égalité parfaite : Adandé Sédjro Euphrem, venu de l’Ouémé, et Akoïdo Ebénézer Israël, originaire du Zou, tous deux crédités de 19,17 sur 20. Koutangni Alec Rudy Tognidé, du département des Collines, occupe la troisième marche avec 18,83/20, suivi de Lokossou Malick Sosthène, du Couffo, à 18,75/20.

Trois autres candidats se partagent la cinquième place, tous à 18,50/20 : Houndeffo Enzo Andrew Dégnon (Collines), Ando Sénan Farel Melkys Mike (Ouémé) et Chabi Kina Amos (Atacora). L’ensemble des admis affiche des moyennes comprises entre 19,17 et 15,75 sur 20, un écart resserré qui illustre le niveau exigé pour intégrer les deux établissements.

Au-delà du podium, le palmarès reflète une diversité géographique marquée. Les départements de l’Atlantique, du Borgou, du Couffo, de la Donga, du Littoral, du Mono, du Plateau, du Zou et de l’Alibori comptent tous au moins un lauréat, aux côtés de l’Ouémé, des Collines et de l’Atacora déjà cités.

Une tête de liste pour les candidates du LMJF

Côté Lycée Militaire de Jeunes Filles, trente-six candidates figurent également parmi les admises, avec des résultats tout aussi resserrés. La meilleure copie revient à Obossou Edna Brunelle Iyabo, créditée d’une moyenne de 19,17 sur 20, identique au score obtenu par les deux premiers du PMB. La moyenne la plus basse du groupe s’établit à 15,33/20, un écart réduit qui place l’ensemble des candidates retenues dans une fourchette de résultats élevée. Comme pour les garçons, la liste des admises couvre plusieurs départements du pays, reflétant une répartition géographique équilibrée entre les régions du Bénin. Les familles des candidats admis devraient recevoir prochainement les modalités d’inscription et de rentrée pour l’année scolaire 2026-2027.