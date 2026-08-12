Le Bénin et les Pays-Bas explorent de nouvelles pistes pour renforcer l'appui aux entreprises

Une audience tenue le 30 juillet 2026 entre la ministre béninoise des Petites et Moyennes Entreprises, Awaou Baco, et l’ambassadeur des Pays-Bas au Bénin, Joris Jurriëns, a ouvert la voie à une meilleure articulation des appuis néerlandais au secteur privé béninois. Selon un compte-rendu du ministère béninois des Petites et Moyennes Entreprises ce 12 août, les deux parties ont examiné les dispositifs existants et cherché comment les rendre plus complémentaires.

Une coordination renforcée comme piste centrale

La principale piste évoquée lors de la rencontre ne consiste pas à créer de nouveaux programmes, mais à mieux articuler ceux qui existent déjà. Awaou Baco a insisté sur la nécessité d’éviter la dispersion des initiatives. Il s’agira aujourd’hui de créer la synergie entre nos structures, a-t-elle affirmé, en plaidant pour des passerelles entre les différents dispositifs d’accompagnement. L’objectif visé serait d’aboutir à des entreprises plus professionnelles, plus compétitives et davantage créatrices d’emplois.

Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE) souhaite désormais jouer un rôle de pilotage sur l’ensemble des interventions extérieures. Cette nouvelle approche implique de clarifier les priorités du ministère auprès des bailleurs et, si besoin, de revoir les modalités de leurs accompagnements pour maximiser l’impact sur les entreprises, les jeunes, les femmes, les artisans et les demandeurs d’emploi.

La formation professionnelle identifiée comme levier prioritaire

Parmi les axes de coopération examinés figure la formation professionnelle, présentée comme un moyen de rapprocher les compétences disponibles des besoins réels des entreprises. L’ambassadeur néerlandais a par ailleurs souligné le poids économique des artisans, un secteur également central dans l’économie de son pays. Il se serait réjoui de constater que le Bénin accorde une place grandissante aux entrepreneurs, aux PME et aux artisans dans sa stratégie de développement économique.

Les échanges ont aussi porté sur des programmes déjà en cours, parmi lesquels ACMA (Approche Communale pour le Marché Agricole), BeniBiz, le guichet unique de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME), ainsi que les partenariats commerciaux noués avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB). Ces dispositifs serviraient de socle aux futures pistes de collaboration entre Cotonou et La Haye.

Une table ronde des bailleurs annoncée pour la suite

La concrétisation de cette nouvelle approche devrait passer par l’organisation prochaine d’une table ronde réunissant l’ensemble des partenaires techniques et financiers du MPMEPE. Cette rencontre permettrait de présenter formellement les priorités du ministère et d’ajuster les modalités d’intervention de chaque bailleur, dont les Pays-Bas.

Le Bénin avait déjà mobilisé 7,7 milliards de francs CFA en mars 2026 pour accompagner 365 PME dans le cadre du Projet d’appui à l’entrepreneuriat au Bénin, un précédent qui montre l’ampleur des moyens déjà engagés avant même cette nouvelle recherche de coordination avec les partenaires internationaux. Pour la ministre, les PME restent le cœur battant de l’économie béninoise, et leur développement ne saurait dépendre d’initiatives juxtaposées sans vision commune.