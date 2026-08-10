Bénin : après les Vodun Days, la Gaani changera de format

La Gaani de Nikki va changer de format à partir de son édition 2026. L’État béninois prend désormais une part directe dans son organisation, avec l’ambition d’en faire un rendez-vous culturel et touristique de plus grande ampleur.

L’annonce a été faite par Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement, lors de son intervention sur la télévision nationale dimanche 9 août 2026. Cette nouvelle orientation intervient quelques jours après une annonce similaire concernant les Vodun Days, dont le format pourrait lui aussi évoluer.

L’État prend en charge l’organisation de la Gaani

L’édition 2026 de la Gaani doit constituer une première étape dans la nouvelle organisation voulue par le gouvernement. Les structures publiques intervenant dans la promotion du tourisme et de la culture devraient être davantage associées à la préparation de l’événement.

Selon Wilfried Houngbédji, cette édition doit servir de point de départ à une montée en puissance progressive de la manifestation. « L’édition 2026 de la Gaani, c’est l’édition zéro portée par le gouvernement », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Le changement ne devrait pas se limiter à la gouvernance de l’événement. La durée de la fête pourrait également évoluer. Alors que la Gaani se déroule actuellement sur deux ou trois jours, le gouvernement envisage à terme une célébration pouvant atteindre cinq jours, selon les modalités retenues pour les prochaines éditions.

Cette extension permettrait d’augmenter le nombre d’activités culturelles et de rendez-vous proposés au public. Elle pourrait aussi favoriser une fréquentation plus importante de Nikki et accroître les retombées pour les secteurs liés au tourisme, à l’artisanat, au transport, à l’hébergement et à la restauration.

Nikki appelée à devenir un pôle culturel majeur

La transformation de la Gaani participe à une volonté plus large de mieux répartir les grands rendez-vous culturels sur le territoire béninois. Le gouvernement entend ainsi donner à plusieurs villes une manifestation culturelle de référence.

Nikki occuperait cette place dans le nord du pays avec la Gaani. Ouidah accueille déjà les Vodun Days, tandis que Porto-Novo s’est imposée comme l’une des principales destinations des manifestations consacrées aux masques et aux traditions culturelles.

La Gaani constitue également un patrimoine dont la portée dépasse les frontières du Bénin. En 2023, l’UNESCO a inscrit les savoir-faire, les pratiques et les expressions associés à la fête de la Gaani sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette reconnaissance internationale constitue un atout pour sa promotion culturelle et touristique.

Les Vodun Days pourraient aussi passer à une semaine

Le changement annoncé pour la Gaani intervient après une réflexion engagée sur le format des Vodun Days. Le 30 juillet 2026, Mahougnon Kakpo, président du Comité des rites Vodun, avait annoncé une possible évolution de cette manifestation.

Il avait évoqué la perspective d’un format pouvant atteindre une semaine, contre plusieurs jours actuellement. Cette évolution viserait à offrir davantage de temps aux différentes activités liées aux traditions Vodun, à la culture et aux expressions artistiques.

La réforme des deux manifestations traduit une même orientation : donner davantage d’ampleur aux grands rendez-vous culturels béninois et renforcer leur capacité à attirer des visiteurs. Pour la Gaani, l’édition 2026 devrait donc servir de première expérience avant d’éventuelles nouvelles extensions du format. À Nikki comme à Ouidah, les prochaines éditions permettront de mesurer les effets de ces changements sur l’organisation, la fréquentation et les retombées économiques locales.