Bénin : bientôt un Ordre national des Bokônon pour lutter contre les « faux » praticiens

Les prêtres du Fâ exerçant sans formation reconnue pourraient bientôt être écartés de la pratique au Bénin. Un Ordre national des Bokônon, chargé de distinguer les praticiens qualifiés des « faux » devins, doit voir le jour prochainement, a annoncé le président du Comité des rites Vodun, Mahugnon Kakpo, le 19 août 2026 à Zogbodomey, lors d’une rencontre dédiée à la réorganisation de la communauté Vodun.

Un ordre professionnel calqué sur d’autres métiers réglementés

Le futur Ordre national des Bokônon reprendrait le fonctionnement des instances qui encadrent déjà certaines professions dans le pays. Comme c’est le cas chez les médecins, pharmaciens, géomètres et avocats, a expliqué Mahugnon Kakpo, pour justifier ce choix de structuration. Selon lui, une organisation formelle permettrait de distinguer les praticiens reconnus des personnes qui se prétendent prêtres du Fâ sans formation adéquate.

Avant la mise en place de cet ordre, une première structure doit encore se déployer sur l’ensemble du territoire : le Haut conseil des prêtres du Fâ. Déjà existant au niveau national, il serait progressivement étendu aux départements, communes et arrondissements, selon les propos rapportés du responsable du Comité des rites Vodun.

TikTok pointé du doigt dans la prolifération de faux prêtres

Les réseaux sociaux sont désignés comme un facteur d’aggravation du phénomène. Mahugnon Kakpo estime que la présence de prétendus praticiens sur ces plateformes, en particulier TikTok, a contribué à multiplier les cas de « faux Bokônon » diffusant des contenus liés au Fâ auprès des internautes. Il s’interroge sur les moyens à mettre en œuvre pour mettre fin à ce qu’il qualifie d’ouverture anarchique de lieux de consultation.

L’objectif affiché consiste à garantir que seuls des praticiens formés puissent exercer sur le territoire national. Nous voudrions éradiquer ce phénomène afin de montrer que dans notre pays le Bénin, il n’y a que des Bokônon bien formés, compétents et honnêtes, a déclaré le président du Comité des rites Vodun.

Le Fâ, un système divinatoire reconnu par l’Unesco

Le Fâ, système de divination pratiqué par les Bokônon, appartient à une tradition partagée avec le Nigeria voisin sous le nom d’Ifá. Ce système a été inscrit en 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco, au titre de la préservation des savoirs et pratiques rituels associés à la divination. Le Bénin célèbre par ailleurs chaque 10 janvier une journée nationale des religions endogènes, instaurée en 1996, consacrant le statut officiel du Vodun dans le pays. La réorganisation annoncée à Zogbodomey s’ajouterait donc à un cadre déjà marqué par une reconnaissance institutionnelle ancienne du culte Vodun. Le calendrier précis de mise en place de l’Ordre national des Bokônon n’a pas été communiqué.