Bénin : Romuald Wadagni attendu en France le 04 Octobre 2026, selon Jeune Afrique

Romuald Wadagni est attendu à Paris les 4 et 5 octobre 2026 pour une courte visite de travail, selon Jeune Afrique. Il devrait notamment rencontrer Emmanuel Macron.

Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, le président béninois Romuald Wadagni doit arriver à Paris dans la soirée du 4 octobre 2026. Sa visite doit se poursuivre jusqu’au lendemain et constitue sa première visite de travail en France depuis son investiture.

Au cours de ce déplacement, le chef de l’État béninois doit notamment rencontrer son homologue français, Emmanuel Macron selon la même source. Les deux dirigeants devraient ainsi avoir l’occasion d’échanger sur les relations entre le Bénin et la France.

Depuis son investiture, Romuald Wadagni a déjà effectué plusieurs déplacements en Afrique. Il s’est notamment rendu au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Plus récemment, le président béninois a effectué des visites au Rwanda, où il a rencontré Paul Kagame, et en République du Congo, où il s’est entretenu avec Denis Sassou-N’Guesso. Après ces déplacements, la France constitue une nouvelle étape de son agenda diplomatique.