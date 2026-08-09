Bénin : gracié par le président Wadagni, il est arrêté à Hêvié pour tentative de vol

Un homme gracié par le président Romuald Wadagni a été interpellé vendredi 7 août 2026 à Hêvié, dans la commune d’Abomey-Calavi. Il est soupçonné d’avoir tenté de dérober une pompe de forage sur un chantier en construction.

Une arrestation en flagrant délit

Selon Fraternité FM, les faits se sont produits aux alentours de 20 heures. Le suspect aurait escaladé la clôture d’une maison en chantier avant de s’en prendre à l’équipement de forage installé sur place. Un voisin du propriétaire, qui l’aurait aperçu en train de rôder dans les environs, aurait donné l’alerte, permettant son interpellation avant qu’il ne puisse s’enfuir avec le matériel.

L’individu a ensuite été conduit au commissariat de l’arrondissement de Hêvié. Une vérification dans la base de données de la Police républicaine a permis de l’identifier rapidement. Il se trouve depuis en garde à vue et doit être présenté au procureur ce lundi 10 août.

Un bénéficiaire de la grâce présidentielle du 1er août

Le profil du mis en cause retient l’attention : il figurait parmi les 369 personnes condamnées ayant bénéficié, il y a environ une semaine, d’une mesure de grâce accordée par le chef de l’État. Le 1er août dernier, à l’occasion du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin, Romuald Wadagni avait exercé pour la première fois depuis son entrée en fonction le droit de grâce que lui confère la Constitution.

Le ministère de la Justice avait également mis en garde, avant les premières libérations, contre des démarches frauduleuses visant des familles de détenus, certains individus réclamant de l’argent contre une inscription sur la liste des bénéficiaires. Aucune transaction financière ne conditionne l’octroi de cette grâce, avait alors rappelé le ministère. L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de cette tentative de vol et la suite judiciaire réservée au suspect, dont l’identité n’a pas été officiellement communiquée à ce stade.