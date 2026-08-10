Bénin : le Programme d'action du gouvernement est en préparation, selon Houngbédji

Un nouveau Programme d’action du gouvernement (PAG) est en cours de préparation, en vue de la rentrée politique de septembre. L’annonce a été faite dimanche 9 août 2026 par le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, invité de la chaîne SRTB.

Une administration active malgré la pause estivale

L’exécutif béninois, dirigé par le président Romuald Wadagni, observe actuellement une période de congé qui court jusqu’au 24 août. Cette pause, installée chaque année après la fête de l’indépendance du 1er août, avait déjà cours sous la présidence de Patrice Talon. Selon Houngbédji, cette interruption des activités officielles ne signifie pas un arrêt du travail gouvernemental : « le rythme n’est plus le même, c’est tout », a-t-il précisé, ajoutant que les dossiers en cours continuent d’être suivis, aussi bien au niveau de la présidence que des différents ministères.

C’est justement cette transition vers la reprise que le porte-parole a détaillée à l’antenne. Le premier Conseil des ministres de la rentrée est fixé au 2 septembre, une échéance que Houngbédji connaît déjà dans ses grandes lignes, sans pouvoir en dévoiler le contenu pour l’instant.

Un budget 2027 et un programme d’action attendus

Deux chantiers majeurs devraient marquer les prochaines semaines. D’une part, l’élaboration du budget de l’État pour l’exercice 2027. D’autre part, et c’est la principale annonce du porte-parole, la présentation du Programme d’action du gouvernement porté par le chef de l’État. Houngbédji a indiqué que « des délais sont prescrits pour tout nouveau président » concernant la publication de ce document de référence, sans toutefois garantir qu’il reprendra la forme adoptée sous le mandat précédent.

Le travail préparatoire serait déjà engagé. Le porte-parole a évoqué des réflexions entamées autour du plan national de développement du pays, adossé à une vision de long terme baptisée « Bénin 2060 ». Ce document devrait servir de socle aux orientations stratégiques du mandat entamé par Wadagni depuis son investiture en mai dernier.

La date de la publication officielle de ce document reste à préciser. Les Béninois devront patienter au-delà de la reprise du 24 août pour connaître les grandes orientations retenues par le nouvel exécutif, actuellement en phase de finalisation des travaux préparatoires.