Bénin : trois réseaux de présumés voleurs démantelés dans l’Atacora

Trois réseaux présumés impliqués dans des vols de motos et de bétail ont été ciblés par la Police républicaine dans le département de l’Atacora au cours de la semaine écoulée. Les opérations ont conduit à plusieurs interpellations à Natitingou et dans l’arrondissement de Tchoumi-Tchoumi, selon les informations rapportées par Le Matinal.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer les connexions entre les personnes arrêtées et identifier d’éventuels autres membres des groupes soupçonnés. Les mis en cause restent présumés innocents jusqu’à une éventuelle décision de justice.

Deux opérations liées au vol de motos à Natitingou

À Natitingou, deux affaires distinctes ont retenu l’attention des policiers. La première a abouti, mercredi dernier, à l’interpellation de deux personnes présentées comme venant du Togo. Elles seraient soupçonnées d’être liées à une affaire de vol de motocyclettes.

Une seconde enquête a démarré après l’arrestation d’un autre individu soupçonné de vol de moto. Le comportement de trois personnes venues lui rendre visite alors qu’il se trouvait sous surveillance policière aurait attiré l’attention des enquêteurs.

Les vérifications effectuées à partir de ces contacts auraient permis d’établir des liens entre les différents suspects. La police soupçonne désormais l’existence d’un groupe organisé autour du vol de motocyclettes.

Selon Le Matinal, les investigations doivent permettre de déterminer le rôle précis de chacun et de vérifier l’existence d’autres complices.

Un autre réseau présumé lié au vol de bétail

Le même dispositif d’enquête a permis de remonter jusqu’à une autre affaire dans l’arrondissement de Tchoumi-Tchoumi. Une opération menée jeudi dernier aurait conduit à la découverte d’un réseau spécialisé dans le vol de ruminants.

D’après les premiers éléments rapportés par Le Matinal, les suspects auraient observé les déplacements des éleveurs et de leurs troupeaux avant de profiter de moments favorables pour s’emparer des animaux.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir l’ampleur des faits et à retrouver les éventuels receleurs. Ces derniers pourraient avoir servi à dissimuler, transporter ou revendre les motos et les animaux présumés volés.

La police poursuit les investigations

La Direction départementale de la Police républicaine de l’Atacora entend poursuivre les recherches afin de remonter les différentes chaînes impliquées dans ces affaires. Les opérations sont conduites sous la responsabilité du commissaire divisionnaire Dieudonné Hounsa, selon Le Matinal.

Ces nouvelles interpellations interviennent alors que les vols de motocyclettes font régulièrement l’objet d’opérations policières dans plusieurs départements du Bénin. En mai 2026, une enquête à Péhunco, également dans l’Atacora, avait déjà permis de récupérer un tricycle signalé volé lors d’une patrouille de police. La Police républicaine invite les populations à signaler aux services compétents les comportements ou mouvements jugés suspects. Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités individuelles et éventuelles ramifications de ces trois affaires.