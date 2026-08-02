Bénin : Sagbohan Danialou et neuf autres acteurs culturels décorés par l'État

Sagbohan Danialou figure parmi les dix personnalités du monde culturel béninois honorées le 31 juillet 2026 par l’État, dans l’Ordre du Mérite Artistique et Culturel. Les décorations ont été remises lors de la première édition de la Cérémonie nationale du Mérite et de la Mémoire, présidée par Romuald Wadagni, chef de l’État et Grand Maître des Ordres Nationaux.

Deux artistes élevés au rang de Commandeur

Au sommet de cette liste de récipiendaires, deux figures majeures de la musique béninoise accèdent à la dignité de Commandeur : Sagbohan Danialou, de son vrai nom Daniel Sagbohan, né en 1951 à Ekpè près de Porto-Novo, et Nel Oliver, également connu sous le nom de Noël Gbènoukpo Finagnon Ahounou. Percussionniste devenu chanteur à textes, Sagbohan Danialou a bâti une carrière de plusieurs décennies consacrée aux rythmes vodoun et à la langue fon, tout en portant depuis plusieurs années un projet de centre de formation à la percussion traditionnelle à Porto-Novo.

Cinq Officiers et trois Chevaliers distingués

Cinq autres artistes accèdent au grade d’Officier : Kiri Kanta (Aïna Sanni Dim Aïssatou), Sèna Joy (Elise Gainyo), Dalmeida Blouky, Alekpéhanhou (Michel Loucou) et Wali Badarou. Ce dernier, de son vrai nom Waliou Jacques Daniel Badarou, né à Paris en 1955 de parents béninois, s’est fait connaître comme claviériste du groupe britannique Level 42 et comme arrangeur pour des artistes tels que Grace Jones, Mick Jagger ou Herbie Hancock, avant de diriger, en 1989, la musique du défilé du bicentenaire de la Révolution française. Trois personnalités reçoivent le grade de Chevalier, complétant la liste des dix figures culturelles distinguées : Isbath Madou (Madou Ginadou), Vincent Ahéhéhinnou et Goby (Yves Gontran Valette, du groupe Black Santiago).

Le cas d’Angélique Kidjo

Comptant parmi les personnes honorées, la chanteuse Angélique Kidjo, plusieurs fois lauréate de Grammy Awards et considérée comme l’une des artistes béninoises les plus reconnues à l’international, n’a pas pu assister à la cérémonie. Son grade n’a pas été communiqué et sa décoration lui sera remise ultérieurement, selon les organisateurs.

Une cérémonie appelée à devenir annuelle

Au-delà des dix figures culturelles décorées, des élèves, des sportifs, des agriculteurs, des éleveurs et des acteurs de la Fondation Claudine Talon ont également été distingués à cette occasion. Romuald Wadagni a annoncé son intention d’institutionnaliser cet événement afin qu’il se tienne chaque année à la veille de la fête nationale, célébrée le 1er août en mémoire de l’indépendance du Bénin, proclamée en 1960.

S’adressant à la jeunesse, le président a affirmé que « le travail, la discipline et l’éthique » devaient constituer les piliers de la réussite. Il a par ailleurs salué l’engagement des forces de défense et de sécurité et rendu hommage aux soldats tombés pour la patrie, avant d’adresser ses vœux d’indépendance à l’ensemble des Béninois, au pays comme dans la diaspora.

Selon le chef de l’État, distinguer les personnes qui se démarquent par leur talent et leur engagement constitue « un puissant facteur de motivation » pour les générations futures, susceptible de faire naître de nouvelles vocations dans le pays.