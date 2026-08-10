Bénin : un faux ramasseur de ferraille tente de cambrioler une agence à Abomey-Calavi

Une tentative de cambriolage a été déjouée dimanche 9 août 2026 dans une agence d’épargne et de crédit à Alassancomè, dans l’arrondissement de Hêvié, à Abomey-Calavi. Un homme qui se présentait comme un ramasseur de ferraille a été maîtrisé sur place avant d’être remis à la Police républicaine, selon les informations rapportées par La Météo.

Les faits se sont produits aux environs de midi. D’après les témoignages recueillis par le média, le suspect aurait contourné le bâtiment pour accéder à l’arrière de l’agence. Il aurait ensuite forcé les dispositifs de fermeture de deux bureaux.

Le bruit alerte les proches du gardien

L’opération présumée n’est pas passée inaperçue. Le bruit provoqué par les tentatives d’effraction aurait attiré l’attention de deux fils du gardien de l’agence. Les deux jeunes hommes se sont rendus sur les lieux pour vérifier l’origine des bruits.

Surpris alors qu’il se trouvait encore dans les locaux, le suspect aurait tenté de prendre la fuite. Il aurait utilisé une barre de fer pour menacer les deux jeunes hommes qui tentaient de l’empêcher de partir, selon les témoignages rapportés par La Météo.

Les deux hommes sont finalement parvenus à le maîtriser et à l’attacher avant l’arrivée des policiers du commissariat de Hêvié. Le suspect leur a ensuite été remis pour la suite de la procédure.

Cette affaire intervient alors que l’agence concernée aurait déjà été victime d’une intrusion. Des témoins cités par La Météo affirment qu’un précédent cambriolage avait entraîné la disparition d’une partie du mobilier de l’entreprise.