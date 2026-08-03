Bénin : une moto volée à Comè retrouvée, deux suspects arrêtés à Lokossa

Une motocyclette volée à Comè a été retrouvée samedi 1er août 2026 à Lokossa, où deux hommes soupçonnés d’être impliqués dans cette affaire ont été interpellés. L’engin, de marque Bajaj, était caché dans le domicile de l’un des suspects, selon la Police républicaine.

Les deux personnes mises en cause ont été placées en garde à vue. Une enquête est en cours afin d’établir les circonstances du vol et de déterminer si d’autres individus appartiennent au même réseau.

Une moto découverte après un renseignement

L’affaire trouve son origine dans des informations recueillies le vendredi 31 juillet par les services de renseignement du commissariat de l’arrondissement de Lokossa. Selon la Police républicaine, deux individus tentaient de vendre une motocyclette jugée suspecte dans le quartier Fongba.

Le lendemain, une équipe de policiers s’est rendue sur les lieux afin de vérifier ces renseignements. Cette opération a conduit à l’interpellation d’un premier suspect.

Les agents ont ensuite procédé à une fouille de son domicile. La motocyclette recherchée a été retrouvée dissimulée dans une chambre, toujours selon les informations communiquées par la police.

Le vol aurait été commis à Comè

Au cours de son audition, le suspect aurait reconnu sa participation au vol de l’engin. D’après les éléments rapportés par la Police républicaine, il aurait expliqué avoir agi avec un complice.

Selon ses déclarations, les deux hommes se seraient rendus à Comè le vendredi 31 juillet avec l’intention de dérober une moto. Après avoir parcouru le marché sans trouver d’occasion favorable, ils auraient repéré, vers 19 heures, une motocyclette stationnée devant une habitation. Ils se seraient alors emparés de l’engin avant de regagner Lokossa dans le but de le revendre. Le second suspect cité dans cette affaire a également été interpellé. Les deux hommes restent à la disposition des enquêteurs.

Le propriétaire identifié

La Police républicaine indique que la coopération entre plusieurs unités déployées dans la région a permis d’identifier le propriétaire de la motocyclette. Celui-ci a pu reconnaître son bien et a exprimé sa reconnaissance envers les forces de l’ordre pour leur intervention. Les investigations se poursuivent afin de vérifier si les personnes arrêtées pourraient être liées à d’autres vols de motocyclettes.