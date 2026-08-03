Brésil : Lula cite Cristiano Ronaldo et Messi pour défendre sa septième candidature

Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a officialisé dimanche sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre lors de la convention du Parti des travailleurs (PT) à São Paulo. À 80 ans, le chef de l’État vise un quatrième mandat et a profité de son investiture pour comparer son parcours politique à celui de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Devant plusieurs milliers de militants réunis dans la capitale économique brésilienne, Lula a expliqué que les deux stars du football avaient participé à six Coupes du monde. Lui, a-t-il lancé, s’apprête à disputer sa « septième » campagne présidentielle. Selon ses déclarations, cette candidature sera la dernière de sa carrière politique.

Une comparaison avec le football pour illustrer son parcours

Lors de son discours, le président brésilien a affirmé vouloir poursuivre son engagement malgré son âge. « Je veux me battre contre la vieillesse », a-t-il déclaré, tout en assurant maintenir une activité physique quotidienne. Il a également indiqué qu’il ne souhaitait pas perdre son autonomie avec les années.

Sa référence à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’avait pas pour objectif de comparer leurs carrières, mais d’illustrer la longévité de son propre parcours électoral. Les deux footballeurs ont disputé six Coupes du monde, tandis que Lula considère cette échéance comme sa septième campagne présidentielle. Il a précisé que, s’il remportait le scrutin d’octobre, il décrocherait une quatrième victoire avant de se retirer de la vie politique. Il a même confié qu’il partirait ensuite « en vacances » avec son épouse, Rosangela « Janja » da Silva.

Un objectif inédit dans l’histoire politique du Brésil

En cas de succès lors du scrutin présidentiel, Lula deviendrait le premier dirigeant du Brésil à être élu quatre fois au suffrage universel à la présidence. Il a déjà exercé deux mandats consécutifs entre 2003 et 2010 avant de revenir au pouvoir en 2023, à l’issue de l’élection de 2022.

Cette nouvelle candidature représente la septième campagne présidentielle qu’il dispute. Au fil de sa carrière, l’ancien dirigeant syndical s’est présenté à plusieurs reprises avant de remporter sa première victoire en 2002. Selon les explications données lors de son discours, la campagne de 2026 doit marquer la fin de son parcours électoral.

Une campagne déjà marquée par les tensions politiques

La convention du PT a réuni environ 3 000 sympathisants, selon les organisateurs. Les participants ont scandé des slogans favorables au président et brandi les couleurs du parti tout au long de l’événement.

La campagne présidentielle s’annonce particulièrement suivie dans un contexte de forte polarisation politique. Lula devra défendre son bilan à la tête du pays tout en affrontant un camp conservateur déterminé à reprendre le pouvoir. Le président a aussi évoqué les pressions extérieures pesant sur le Brésil, alors que les relations avec les États-Unis et les déclarations de Donald Trump occupent une place importante dans le débat politique brésilien à l’approche de l’élection d’octobre.