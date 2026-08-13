C919 : la Chine s'impose comme rival de Boeing et Airbus avec son premier vol international

Un C919 immatriculé B-919Y a décollé de Pékin mercredi à 15h17 et s’est posé à Oulan-Bator à 16h58, ouvrant la première ligne internationale de l’avion chinois. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a salué sur X un appareil devenu « un acteur mondial », quelques heures après l’atterrissage.

Le vol CA723, opéré par Air China avec 121 passagers à bord, a été accueilli à son arrivée par un salut traditionnel au canon à eau. La liaison entre les deux capitales sera désormais assurée tous les jours, dans les deux sens, sous les numéros CA723 à l’aller et CA724 au retour.

Un avion resté longtemps confiné au marché intérieur

Le C919, fabriqué par l’entreprise publique Comac (Commercial Aircraft Corporation of China), avait effectué son tout premier vol commercial en mai 2023, entre Shanghai et Pékin. Depuis, l’appareil n’avait circulé que sur des routes domestiques chinoises et entre la Chine continentale et Hong Kong.

Le monocouloir peut transporter entre 158 et 192 passagers selon sa configuration, un gabarit comparable à celui de l’Airbus A320neo et du Boeing 737 MAX, ses deux principaux concurrents sur le segment moyen-courrier. Un passager cité par l’AFP à l’enregistrement, Hu Yuan, a confié ressentir « un sentiment de fierté » à voler sur une ligne internationale à bord d’un avion produit en Chine.

Une certification occidentale toujours en attente

L’appareil n’a pas encore obtenu l’aval des autorités de régulation américaine et européenne, ce qui limite pour l’instant son accès aux marchés occidentaux. Comac a toutefois déjà entamé une présence à l’étranger avec son autre modèle, le C909, plus petit, exploité par la compagnie indonésienne TransNusa et par Air Cambodia.

Selon les données de Comac, la flotte de C919 a dépassé les 12 000 vols cumulés et transporté plus de 1,6 million de passagers depuis sa mise en service. À elles trois, Air China, China Eastern et China Southern exploitent désormais l’appareil sur 58 routes reliant 26 villes, pour un total supérieur à 7,5 millions de passagers transportés.

Un choix stratégique pour le premier déploiement hors de Chine

Cette destination présente l’avantage d’une liaison courte, un peu plus de deux heures de vol, déjà exploitée par Air China avec des Boeing 737 MAX 8, un terrain connu qui réduit les aléas pour ce premier déploiement hors de Chine. Plus de 1 000 commandes ont été enregistrées à ce jour pour le C919 dans le monde, selon les chiffres communiqués par Comac ces dernières années.