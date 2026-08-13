Guerre en Ukraine : Zelensky annonce un plan avec ses alliés pour stopper Poutine

Volodymyr Zelensky a révélé, le 12 août, l’existence d’un plan conjoint avec les partenaires occidentaux de Kiev pour contraindre Vladimir Poutine à cesser son offensive en Ukraine. Le président ukrainien s’exprimait lors du Forum de la jeunesse ukrainienne, sans dévoiler le contenu précis de cette stratégie.

Il a justifié cette annonce par l’enlisement des discussions engagées sous l’égide de Washington. « Poutine ne veut pas arrêter cette guerre, mais il l’arrêtera », a-t-il affirmé, ajoutant : « nous savons ce que nous devons faire ». Selon ses propos, le dispositif repose sur une pression coordonnée exercée collectivement sur le chef du Kremlin.

Une stratégie fondée sur la pression collective

Zelensky n’a livré aucun détail concret sur le plan annoncé. Il a néanmoins rappelé que ses forces armées devaient tenir leurs positions défensives tout en poursuivant les frappes en territoire russe. Il a également demandé à ses alliés de renforcer les capacités de défense antiaérienne du pays.

La veille, le 11 août, le chef de l’État ukrainien avait indiqué que ses négociateurs avaient transmis à la partie américaine de nouvelles propositions destinées à mettre fin au conflit. Ces échanges surviennent alors que les pourparlers tripartites impliquant la Russie restent suspendus depuis l’hiver dernier.

Le dirigeant ukrainien a par ailleurs insisté sur la nécessité de reporter les conséquences du conflit sur le sol russe. « Nous devons ramener la guerre sur le territoire de la Russie », a-t-il déclaré, estimant que cela pousserait la population russe à exercer à son tour une pression sur ses dirigeants.

Une frappe sur la flotte russe de la mer Noire

L’annonce du plan conjoint coïncide avec une opération militaire menée dans la nuit du 11 au 12 août contre la base navale de Novorossiysk, principal point d’ancrage de la flotte russe de la mer Noire depuis son repli forcé de Sébastopol. L’état-major ukrainien a revendiqué l’endommagement de quatre navires de guerre russes : les frégates Admiral Makarov et Admiral Essen, le navire lance-missiles Bouïan-M ainsi que le patrouilleur Vassili Bykov.

Selon les services de sécurité ukrainiens (SBU), l’opération a combiné drones aériens, missiles antinavires Neptune et drones navals. Un système radar associé à des défenses antiaériennes S-300 aurait également été touché. Les autorités locales font état d’un état d’urgence décrété à Novorossiysk après la rupture de deux canalisations d’eau ayant perturbé l’approvisionnement de la ville. Le gouverneur de la région de Krasnodar a signalé la mort d’un enfant de huit ans et plusieurs blessés, imputés aux débris de drones abattus.

Un blocage diplomatique prolongé

Depuis l’été 2025, plusieurs tentatives de médiation américaine se sont succédé sans déboucher sur un cessez-le-feu durable, notamment après la rencontre entre Donald Trump et Poutine en Alaska. D’après des données de sondage relayées début août, une part croissante de citoyens russes se déclarerait favorable à l’arrêt des hostilités.