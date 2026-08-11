Centrafrique : l'ambassadeur français qui recevait «beaucoup de visiteuses» embarrasse le Quai d'Orsay

Bangui, capitale de la Centrafrique, a vu défiler des dizaines de jeunes femmes dans la résidence de son ambassadeur français entre janvier 2024 et mars deux mille vingt-six. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé mardi 11 août l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le diplomate concerné, Bruno Foucher.
Une faille de sécurité signalée par les services de protection
Les visites répétées de ces jeunes femmes dans les appartements privés de la résidence auraient fini par alerter les services chargés de la protection du site, selon les informations révélées par Le Canard enchaîné. L’hebdomadaire, qui affirme avoir consulté le rapport d’inspection, évoque environ quinze visites mensuelles sur la période concernée. Une de ces femmes aurait même reçu l’autorisation, sur instruction de l’ambassadeur, de séjourner sur place en son absence.
Alertée par ce signalement, l’administration a diligenté une enquête à Bangui en avril. Le ministère indique avoir lancé une mission d’inspection sur place avant d’engager, sur demande du ministre, la procédure disciplinaire. C’est sur la base des conclusions de cette mission que la procédure a ensuite été ouverte.
Interrogé à deux reprises dans le cadre de l’enquête, l’ambassadeur aurait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec deux de ces jeunes femmes, toujours selon l’hebdomadaire satirique. Le Quai d’Orsay n’a pour sa part précisé ni la nature exacte des griefs retenus contre le diplomate, ni les suites qui pourraient être données au dossier.
Un poste sensible dans un pays sous influence russe
Bruno Foucher, né en 1960, occupe le poste d’ambassadeur en République centrafricaine après une carrière diplomatique passée notamment par le Tchad, l’Iran et le Liban. La sensibilité de son affectation actuelle tient à la présence durable de mercenaires russes dans le pays, chargés depuis plusieurs années d’assurer la sécurité du président Faustin-Archange Touadéra.
Cette dimension sécuritaire renforce le poids de l’affaire : une résidence diplomatique fréquentée par des dizaines de visiteurs extérieurs constitue, dans ce contexte, un risque potentiel de renseignement pour des services adverses. La procédure intervient alors que Paris tente de reconstruire sa relation avec Bangui, deux ans après une feuille de route signée en avril 2024 entre les deux présidents. En mars dernier, le ministre Jean-Noël Barrot s’était rendu dans la capitale centrafricaine, première visite ministérielle française depuis 2018.
Des sanctions graduées, du blâme à la révocation
Le régime disciplinaire des agents diplomatiques prévoit un éventail de sanctions graduées, pouvant aller d’un simple avertissement jusqu’à une exclusion définitive de la fonction publique, en passant par une mise à la retraite anticipée. L’issue de la procédure déterminera si le diplomate conserve son poste à Bangui ou fait l’objet d’une mesure plus lourde.
Les relations franco-centrafricaines s’étaient nettement dégradées après 2018, avant un rapprochement progressif engagé depuis 2024, marqué notamment par la reprise des appuis budgétaires français à Bangui, en novembre 2024 puis en octobre 2025.
14 réflexions au sujet de “Centrafrique : l'ambassadeur français qui recevait «beaucoup de visiteuses» embarrasse le Quai d'Orsay”
1- L’amb@ss@deur, lui-même un tr@fiqu@nt d’être sexu@l de mine. ures.
L’ambassadeur, lui-même un tr@fiqu@nt d’être sexu@l de mine. ures.
L’ambassadeur, lui-même un trafiquant d’être sexu@l de mine. ures.
L’ambassadeur, lui-même un trafiquant d’être sexu@l de mineures.
L’ambassadeur, lui-même un trafiquant d’être sexuel de mineures.
Théodore Obiang faisait pareil à Paris et Genève, jusqu’à la saisie de ses biens en France. Il est alors allé voir au Brésil et ailleurs.
UNE TEMPETE DANS UN VERRE DEAU . CE QO LUI REPROCHE SURTOUTCEST DE PERMETTRE A SES PETITES COPILES DE DORMIR SUR PLACE. AU RISQUE DE VOILER DES DOCUMENTS OFFICILES ET DES CAHETS DE LAMABASSADE POUR TOUTES SORTES DE TRAFIC
UNE TEMPETE DANS UN VERRE DEAU . CE QO LUI REPROCHE SURTOUTCEST DE PERMETTRE A SES PETITES COPILES DE DORMIR SUR PLACE. AU RISQUE DE VOILER DES DOCUMENTS OFFICILES ET DES CAHETS DE LAMABASSADE POUR TOUTES SORTES DE TRAFIC
Est-ce qu’un ambassadeur noir peut le faire chez eux?
Les filles d’Afrique noire donnent un peu trop facilement leur JESSICA pour de l’argent…, les gens sans vertu peuvent donc en profiter …
Il y a deux aspects de ce problème
Peut on interdire..un adulte de faire bounga bounga..avec qui il veut
La position de ce White.. est sensible..puisque diplomate de haut niveau..qui n a pas le droit d exposer son pays aux risques d espionnage
« …né en 1960, occupe le poste d’ambassadeur en République centrafricaine après une carrière diplomatique passée notamment par le Tchad, l’Iran et le Liban »
Des « visiteuses » qui ont probablement l’âge de ses petit-enfants.
1-Même attitude colonial, il retourne juste aux habitudes de ses aïeux en Afrique.
C’est ainsi que les Agouda, métis de Ouidah étaient nés. Nos jeunes filles qui passaient aux casseroles du colon marié dont la femme est restée en France avec les enfants auxquels il retournera àlafin de sa mission.
C’est bien dommage que nos autorités locales n’en disent rien, et que c’est en France qu’il y a eu enquête pour voir s’il y avait espionnage de leurs dispositifs dans le pays.
Les filles cherchent la vie facile et le visa, l’ambassadeur sans foi ni morale, à la recherche de libidos satisfaits.
Même attitude colonial, il retourne juste aux habitudes de ses aïeux en Afrique. C’est ainsi que kes Agouda, métis de Ouidah était nés. Nos jeunes fille qui passaient aux casseroles du colon marié dont la femme est restée en France avec les enfants auquel il retournera.
C’est bien dommage que nos autorités locales n’en disent rien, et que c’est en France qu’il y a eu enquête pour voir s’il y avait espionnage de leurs dispositifs dans le pays.
Les filles cherchent la vie facile et le visa, l’ambassade sans foi ni morale des libidos satisfaits.