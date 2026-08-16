Cristiano Ronaldo annonce sa dernière saison : la date de son ultime match dévoilée

Un possible dernier match de Cristiano Ronaldo se profile pour le 29 mai 2027. Ce jour-là, Al-Nassr doit affronter son rival Al-Hilal dans le championnat saoudien, un duel qui pourrait ainsi marquer la fin de la carrière du quintuple Ballon d’or sur les terrains de football.

Une confidence livrée à Vogue

L’attaquant portugais s’est exprimé sur son avenir dans un entretien accordé à la journaliste Gabby Wood pour le magazine Vogue, publié avant le début de la nouvelle saison de Saudi Pro League. « C’est probablement ma dernière année de football, et je veux laisser un héritage spectaculaire », aurait-il déclaré, selon les propos rapportés par le média américain.

Âgé de 41 ans, Ronaldo évolue à Riyad depuis son transfert depuis Manchester United à l’hiver 2023. Son contrat avec le club saoudien court jusqu’en 2027, échéance qui coïnciderait avec la fin annoncée de sa carrière de joueur professionnel.

Un adieu déjà amorcé avec le Portugal

Plusieurs déclarations formulées ces derniers mois par le capitaine de la sélection portugaise avaient déjà préparé le terrain. Après l’élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, Ronaldo avait confirmé qu’il s’agissait de son dernier Mondial, sans fixer de date définitive à sa retraite internationale. Il avait alors indiqué vouloir prendre le temps de la réflexion, « sans prendre de décisions à chaud ». Quelques semaines plus tôt, lors d’un forum sur le tourisme organisé à Ryad, l’attaquant avait évoqué une échéance à « un ou deux ans », sans lier explicitement cette perspective à son club saoudien.

Un total de buts proche d’un cap symbolique

Le joueur né à Madère totalise 976 buts toutes compétitions confondues en carrière, chiffre qui le rapproche de la barre des 1 000 réalisations, jamais atteinte par un footballeur professionnel dans l’histoire moderne du sport. Ce total inclut ses passages au Sporting Lisbonne, à Manchester United, au Real Madrid, à la Juventus et à Al-Nassr, ainsi que ses buts avec la sélection portugaise, dont il reste le meilleur buteur de l’histoire avec 146 réalisations en 233 sélections.

Al-Nassr a recruté Ronaldo en 2023, ce qui a contribué à l’arrivée d’autres joueurs de renom dans le championnat saoudien, dans le cadre du plan de développement économique et sportif porté par le royaume. Le club n’a pas encore remporté de titre majeur depuis son arrivée. Aucune annonce officielle de retraite n’a pour l’instant été communiquée par Al-Nassr ni par la Fédération portugaise de football.