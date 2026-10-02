Russie : les concerts de Kanye West annulés après un bras de fer avec la Gazprom Arena

Après plusieurs semaines d’incertitude autour de leur organisation, les deux concerts de Kanye West, alias Ye, prévus les 10 et 11 octobre à Saint-Pétersbourg sont officiellement annulés. Le désaccord autour de la Gazprom Arena avait alimenté les interrogations sur la tenue des spectacles.

Le feuilleton autour des concerts de Kanye West en Russie est désormais terminé. Say Agency a officiellement annoncé l’annulation des deux dates prévues les 10 et 11 octobre à Saint-Pétersbourg. L’agence russe a fait savoir, avec « un profond regret », que les spectacles ne pourraient pas avoir lieu aux dates initialement annoncées. Cette annonce met ainsi fin à plusieurs semaines d’incertitude. En effet, le projet avait rapidement suscité des interrogations après un différend entre l’organisateur et la Gazprom Arena, la salle qui devait accueillir les concerts.

Le premier coup de théâtre est intervenu le 24 août. Ce jour-là, la Gazprom Arena a déclaré n’avoir signé aucun contrat de location avec Say Agency et a indiqué qu’elle ne pouvait donc pas accueillir les concerts de Ye. Cette déclaration remettait directement en question l’organisation des deux spectacles, alors même que leur commercialisation était déjà engagée.

Cependant, Say Agency n’a pas annoncé l’annulation à ce moment-là. L’agence assurait que les concerts étaient toujours prévus et que les échanges avec la salle se poursuivaient. La Gazprom Arena, de son côté, maintenait qu’aucun contrat de location n’avait été signé. L’incertitude s’est donc prolongée autour de la tenue des deux spectacles.

Remboursement après le suspens

Cette situation a entretenu le suspense pendant plusieurs semaines. Finalement, Say Agency a annoncé officiellement que les deux rendez-vous ne pourraient pas se tenir aux dates prévues. Pour l’heure, l’agence n’a toutefois pas communiqué de raison précise permettant d’établir que le différend avec la Gazprom Arena constitue la cause officielle de l’annulation.

Par ailleurs, les spectateurs concernés pourront demander le remboursement de leurs billets à partir du 12 octobre. Say Agency doit encore communiquer sur les modalités de cette procédure ainsi que sur le statut du projet et ses éventuelles suites. De son côté, Kanye West n’a pas, à ce stade, publiquement commenté l’annulation de ses concerts russes.